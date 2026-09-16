PAS readuce în Parlament grupul de susținerea Belarus Democrat.

Fracțiunea PAS a propus restabilirea în Parlament a Grupului de susținere pentru Belarus Democrat. Din acesta vor face parte 19 deputați ai partidului de guvernământ, iar grupul va fi condus de Tatiana Rotari.

Proiectul de hotărâre a fost înregistrat la 16 septembrie de deputata Doina Gherman. La funcția de președintă a grupului este propusă Tatiana Rotari. În plus, lista include încă 18 reprezentanți ai PAS, transmite rupor.md.

„Grupul va contribui la menținerea și aprofundarea dialogului cu reprezentanții Belarus Democrat, la susținerea forțelor democratice din Belarus, precum și la promovarea valorilor democratice, a statului de drept și a respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”, se menționează în argumentarea proiectului.

Un grup similar a fost creat în Parlamentul Republicii Moldova în 2022. Atunci, decizia a fost susținută de 53 de deputați, iar reprezentantul Svetlanei Tikhanovskaia, Anatoli Lebedko, a fost prezent la ședință.

PAS explică noua inițiativă prin necesitatea continuării contactelor cu opoziția belarusă deja în Parlamentul noii legislaturi.