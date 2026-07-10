10 Iulie 2026, 15:14
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PAS l-a propus pe Vasile Tofilat pentru funcția de prim-ministru
Fracțiunea PAS îl va propune pe Vasile Tofilat drept candidat pentru funcția de prim-ministru la consultările de mâine, 11 iulie.
Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu.
„Am discutat câteva ore cu domnul Tofilat despre viziunea și planul său de acțiuni. Mă bucur că avem obiective și valori principale comune – aderarea la Uniunea Europeană în următorii ani, curățarea instituțiilor de stat, creșterea economică, precum și implementarea reformelor importante începute în această perioadă”, a declarat Grosu.