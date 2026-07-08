theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unimedia.info logounimedia
8 Iulie 2026, 17:01
11 172
Copiază linkul
Link copiat

PAS, despre situația din jurul deputatului Trubca: Așteptăm concluziile ANI

PAS a venit cu o reacție după ce deputatul Alexandru Trubca a oferit explicații publice privind investițiile sale imobiliare și relațiile cu parteneri de afaceri care au finanțat formațiunea.

PAS, despre situația din jurul deputatului Trubca: Așteptăm concluziile ANI.
PAS, despre situația din jurul deputatului Trubca: Așteptăm concluziile ANI.

Purtătoarea de cuvânt a partidului, Adriana Vlas, a declarat că PAS așteaptă concluziile Autorității Naționale de Integritate (ANI), transmite unimedia.info.

„Așteptăm evaluarea și concluziile ANI. Sperăm că aceasta evaluare să fie corectă și obiectivă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas.

Cu puțin timp în urmă, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Alexandru Trubca, a ieșit public cu explicații înainte de publicarea unei investigații jurnalistice despre afacerile sale. Parlamentarul a vorbit despre o investiție imobiliară în comuna Trușeni, unde compania pe care a fondat-o a procurat trei terenuri de construcție și relația cu partenerii de afaceri, unii dintre care au făcut donații către PAS. 

„Eram foarte conștient de faptul că informația despre acest proiect va ieși, odată și odată, în spațiul public și, din aceste considerente, am făcut totul maxim transparent și corect”, a spus Alexandru Trubca.

Sursă
unimedia.info logounimedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici