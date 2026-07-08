PAS, despre situația din jurul deputatului Trubca: Așteptăm concluziile ANI.

PAS a venit cu o reacție după ce deputatul Alexandru Trubca a oferit explicații publice privind investițiile sale imobiliare și relațiile cu parteneri de afaceri care au finanțat formațiunea.

Purtătoarea de cuvânt a partidului, Adriana Vlas, a declarat că PAS așteaptă concluziile Autorității Naționale de Integritate (ANI), transmite unimedia.info.

„Așteptăm evaluarea și concluziile ANI. Sperăm că aceasta evaluare să fie corectă și obiectivă”, a declarat purtătoarea de cuvânt a PAS, Adriana Vlas.

Cu puțin timp în urmă, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Alexandru Trubca, a ieșit public cu explicații înainte de publicarea unei investigații jurnalistice despre afacerile sale. Parlamentarul a vorbit despre o investiție imobiliară în comuna Trușeni, unde compania pe care a fondat-o a procurat trei terenuri de construcție și relația cu partenerii de afaceri, unii dintre care au făcut donații către PAS.

„Eram foarte conștient de faptul că informația despre acest proiect va ieși, odată și odată, în spațiul public și, din aceste considerente, am făcut totul maxim transparent și corect”, a spus Alexandru Trubca.