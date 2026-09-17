Partidul Nostru propune introducerea în poliție a specialiștilor în violență domestică.

Se propune ca fiecare inspectorat de poliție să numească cel puțin un ofițer specializat în violența domestică.

În cazul unui risc ridicat, polițiștii vor putea aplica temporar monitorizarea electronică a agresorului și îi vor putea ridica arma.

Fracțiunea Partidul Nostru intenționează să înregistreze astfel de amendamente în viitorul apropiat, transmite rupor.md.

„Le vom oferi angajaților poliției baza juridică necesară. În fiecare inspectorat trebuie să existe cel puțin un ofițer specializat în violența în familie. Acesta va evalua riscurile, va coordona protecția victimei și va monitoriza aplicarea măsurilor de protecție”, a declarat deputatul Alexandr Berlinschii la un briefing din 17 septembrie.

Dacă agresiunea continuă sau există o amenințare iminentă, poliția va trebui să intervină fără întârziere.

„În cazurile cu risc ridicat și pericol real, iminent, poliția va putea dispune temporar supravegherea electronică. Decizia trebuie transmisă instanței în cel mult 24 de ore. Dacă instanța nu dispune continuarea monitorizării, aceasta încetează cel târziu peste 48 de ore”, a explicat Berlinschii.

În cazul unui nivel ridicat de risc, arma agresorului va trebui confiscată. Cerința se va aplica și armelor de serviciu. Victimelor li se va asigura accesul imediat la adăpost, locuință temporară, transport, asistență psihologică și ajutor material de urgență.

Nivelul amenințării va fi reevaluat la apariția unor informații noi, în cazul încălcării măsurilor de protecție, al amenințărilor, incidentelor critice sau al revenirii agresorului în țară. Se propune reunirea într-un sistem unic a informațiilor despre sesizări, măsuri de protecție și semnale de alarmă, iar alertele critice să fie transmise simultan poliției și organelor de probațiune.

„Proiectul creează un mecanism prin care, după identificarea unui risc ridicat, poliția trebuie să acționeze imediat, să monitorizeze permanent situația, să controleze agresorul și să protejeze victima, chiar și atunci când apar probleme procedurale sau tehnice”, a menționat deputatul.

Amendamentele prevăd, de asemenea, înăsprirea pedepsei pentru încălcarea măsurilor de protecție și deconectarea intenționată a controlului electronic. Pierderea accidentală a semnalului sau defecțiunea dispozitivului nu va fi considerată automat infracțiune. Se dorește stabilirea unei răspunderi separate pentru neglijența în serviciu care a dus la vătămări grave sau la moartea unei persoane.

Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a depus o solicitare către Ministerul Afacerilor Interne privind modul de examinare și informare publică despre cazurile de violență în familie în care sunt vizați angajați ai instituțiilor subordonate ministerului. Acest lucru a fost anunțat de vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco.

Potrivit deputatei, solicitarea a fost determinată de câteva cazuri care au avut rezonanță publică, însă problema vizată are un caracter mai amplu și ține de transparența instituțiilor de stat.

„Vedem că se vorbește foarte mult despre un anumit caz în momentul în care acesta ajunge în presă sau pe rețelele sociale, însă ulterior societatea află foarte puțin despre ceea ce au făcut concret autoritățile și, mai ales, despre rezultatele verificărilor sau ale anchetei”, a declarat Grițco.

Ea a menționat în mod special ultimul caz cu implicarea unui angajat al organelor de drept, precum și alte cazuri care au provocat rezonanță publică, inclusiv cazul Ludmilei Vartic și cel din Măgdăcești:

„Atunci când informația oficială lipsește sau este insuficientă, locul ei este inevitabil ocupat de știri, declarații, presupuneri și interpretări, iar oamenii sunt nevoiți să tragă concluzii fără să cunoască toate faptele și fără să înțeleagă ce au stabilit în realitate organele competente. Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru consideră că această situație trebuie schimbată”.

Vicepreședinta fracțiunii a precizat că solicitarea nu prevede divulgarea informațiilor protejate de lege, ci este orientată spre obținerea datelor despre modul de examinare a unor asemenea cazuri și rezultatele verificărilor:

„Nu cerem divulgarea datelor cu caracter personal sau a informațiilor care, potrivit legii, nu pot fi făcute publice. Cerem ca instituțiile de stat să comunice, în limitele legii, dacă a fost inițiată o verificare, cine o desfășoară, ce măsuri au fost întreprinse și, după finalizarea procedurilor, care este rezultatul acestora. Totodată, considerăm important ca pentru toate cazurile să se aplice aceleași reguli și un standard unic de transparență, indiferent de cine este vizat”.

Grițco a subliniat că, în cazurile ce țin de angajații poliției sau ai altor structuri ale MAI, trebuie să existe garanții privind imparțialitatea verificărilor efectuate.

„În acest sens, solicităm să ni se comunice dacă există o procedură clară pentru asemenea situații și cum este asigurată imparțialitatea verificărilor”, a subliniat Elena Grițco.

"Partidul Nostru" a solicitat, de asemenea, date statistice anonimizate pentru perioada 2024–2026 privind cazurile în care angajați ai MAI au fost vizați în situații legate de violența în familie, numărul verificărilor de serviciu inițiate și rezultatele acestora.

„Nu pentru a face publice persoane sau dosare, ci pentru a înțelege dacă există un mecanism eficient și dacă instituția respectă o practică unică în asemenea situații. Pentru noi este important ca societatea să afle nu doar despre acuzație, ci și despre ceea ce au stabilit autoritățile în final”.

Deputata a mai declarat că lipsa informației oficiale poate spori neîncrederea în instituțiile de stat.