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9 Iulie 2026, 13:32
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Partidul Nostru propune eliminarea imunității parlamentare

Partidul Nostru propune eliminarea imunității parlamentare. Despre aceasta a declarat, la începutul ședinței Parlamentului, deputata Elena Grițco.

Partidul Nostru propune eliminarea imunității parlamentare.
Partidul Nostru propune eliminarea imunității parlamentare.

„Propun tuturor deputaților să susțină inițiativa noastră legislativă și să sprijine proiectul de lege privind anularea imunității parlamentare. Dorim să vedem dacă toți cei 101 deputați sunt pregătiți să susțină o astfel de inițiativă, dacă sunt gata să fie egali în fața legii sau preferă să se ascundă în spatele imunității parlamentare. Deși văd că mulți sunt gata să părăsească sala decât să susțină inițiativa”, a declarat Grițco, transmite infotag.md.

Astfel de inițiative au fost depuse în Parlament în mod repetat în ultimii 20 de ani. Consiliul Europei se opune anulării imunității parlamentare, deoarece aceasta ar putea limita libertatea lor de a-și exprima opinia în exercitarea mandatului.

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