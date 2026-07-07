Partidul lui Costiuc va participa la consultările cu Maia Sandu.

Fracțiunea parlamentară „Democrația Acasă” va participa la consultările inițiate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandru Verșinin. Deputatul a precizat că liderul formațiunii, Vasile Costiuc, va avea discuții cu șefa statului la Președinție, transmite realitatea.md.

Consultările au loc în contextul procedurii de desemnare a unui candidat pentru funcția de premier, după ce președinția urmează să discute cu fracțiunile parlamentare pentru a identifica opțiunile privind formarea viitorului Guvern.

Amintim că PSRM a anunțat că nu va participa la consultările convocate de președintă, pe care le califică drept un exercițiu formal, fără miză reală. Socialiștii susțin că responsabilitatea desemnării unui nou premier revine exclusiv majorității parlamentare și cer organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

Anterior, și liderul MAN, Ion Ceban, a anunțat că formațiunea sa va boicota consultările, motivând că nu vede utilitatea participării la discuții.

Președinta Maia Sandu a reacționat după ce Partidul Socialiștilor și Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) au anunțat că nu vor participa la consultările privind desemnarea unui nou prim-ministru. Șefa statului spune că participarea la discuții este dreptul fiecărei formațiuni, iar decizia privind desemnarea unui candidat va fi luată după consultările cu fracțiunile parlamentare.

Consultările politice au fost convocate după demisia premierului Alexandru Munteanu, anunțată pe 3 iulie. După încheierea acestora, președinta urmează să desemneze un candidat la funcția de prim-ministru.