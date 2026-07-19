Partidul Democrația Acasă și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Chișinău.

Partidul Democrația Acasă și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de primar al orașului Chișinău.În același timp, președinte al organizației municipale a formațiunii a fost ales deputatul Alexandru Verșinin.

Ședința organizației din Chișinău a avut loc pe 18 iulie la Institutul Muncii și a reunit peste 150 de delegați. Candidatura lui Verșinin a fost susținută în unanimitate, transmite rupor.md.

După vot, liderul partidului, Vasile Costiuc, a anunțat planurile de a prelua conducerea Capitalei.

„Cu o echipă consolidată, am declarat oficial din inima Chișinăului că intenționăm să conducem orașul altfel, mult mai hotărât și profesionist, după exemplul orașelor moderne din China. Mulți vor fi îngrijorați. Astăzi vedeți creșterea noastră rapidă. Peste jumătate de an sau un an vom fi prima forță politică”, a declarat Costiuc.

Următoarele alegeri locale generale în Moldova sunt planificate pentru anul 2027. Locuitorii Capitalei vor alege primarul și noua componență a Consiliului Municipal Chișinău.

Alexandr Verșinin este deputat din partea „Democrației Acasă” și deține funcția de vicepreședinte al comisiei parlamentare pentru politică externă. A ajuns în Parlament în urma alegerilor din 2025, ocupând locul șase pe lista partidului.

În 2023, Verșinin a participat deja la alegerile locale din Chișinău. A candidat pentru Consiliul Municipal pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, însă nu a obținut mandat. La „Democrația Acasă” s-a alăturat înainte de alegerile parlamentare din 2025.