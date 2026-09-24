theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
24 Septembrie 2026, 10:43
2 413
Copiază linkul
Link copiat

Partidul Democrația Acasă îl ia în calcul pe Alexandru Verșinin drept candidat la funcția de primar al Chișinăului

La întrebarea dacă numele său se află pe lista potențialilor candidați ai partidului la alegerile locale din Chișinău, deputatul Alexandr Verșinin a confirmat că candidatura sa este luată în considerare.

Partidul Democrația Acasă îl ia în calcul pe Alexandru Verșinin drept candidat la funcția de primar al Chișinăului.
Partidul Democrația Acasă îl ia în calcul pe Alexandru Verșinin drept candidat la funcția de primar al Chișinăului.

„Există o listă scurtă, numele lui Versinin se află pe această listă”, a declarat deputatul, relatează realitatea.md.

Totodată, el a menționat că decizia finală privind candidatul partidului „Democrația Acasă” nu a fost încă luată.

În prezent, partidul „Democrația Acasă” nu și-a anunțat oficial candidatul la funcția de primar al municipiului Chișinău.

Alegerile locale din municipiul Chișinău urmează să aibă loc în 2027.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici