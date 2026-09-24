Partidul Democrația Acasă îl ia în calcul pe Alexandru Verșinin drept candidat la funcția de primar al Chișinăului

La întrebarea dacă numele său se află pe lista potențialilor candidați ai partidului la alegerile locale din Chișinău, deputatul Alexandr Verșinin a confirmat că candidatura sa este luată în considerare.

Partidul Democrația Acasă îl ia în calcul pe Alexandru Verșinin drept candidat la funcția de primar al Chișinăului.