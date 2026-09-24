24 Septembrie 2026, 10:43
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Partidul Democrația Acasă îl ia în calcul pe Alexandru Verșinin drept candidat la funcția de primar al Chișinăului.
Partidul Democrația Acasă îl ia în calcul pe Alexandru Verșinin drept candidat la funcția de primar al Chișinăului
La întrebarea dacă numele său se află pe lista potențialilor candidați ai partidului la alegerile locale din Chișinău, deputatul Alexandr Verșinin a confirmat că candidatura sa este luată în considerare.
„Există o listă scurtă, numele lui Versinin se află pe această listă”, a declarat deputatul, relatează realitatea.md.
Totodată, el a menționat că decizia finală privind candidatul partidului „Democrația Acasă” nu a fost încă luată.
În prezent, partidul „Democrația Acasă” nu și-a anunțat oficial candidatul la funcția de primar al municipiului Chișinău.
Alegerile locale din municipiul Chișinău urmează să aibă loc în 2027.
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