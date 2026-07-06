Partidele sunt obligate să raporteze veniturile și cheltuielile până pe 15 iulie

Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește partidelor politice să raporteze veniturile și cheltuielile pentru primul semestru al anului 2026.

Rapoartele financiare trebuie trimise cel târziu până la 15 iulie a acestui an, transmite rupor.md.

Conform legislației electorale în vigoare, toate documentele trebuie depuse exclusiv în format electronic prin intermediul sistemului informațional specializat „Control Financiar”. Documentul trebuie să fie obligatoriu semnat de două persoane: conducătorul formațiunii politice și trezorierul acesteia.

Comisia Electorală Centrală a subliniat că atât conducătorul, cât și trezorierul poartă responsabilitate personală pentru veridicitatea informațiilor prezentate, precum și pentru depunerea raportului în termen. Dacă partidul este condus temporar de un interimar, la documentația financiară trebuie anexată o confirmare oficială a statutului său din partea Agenției Serviciilor Publice.

CEC a emis, de asemenea, un avertisment către conducătorii partidelor: neprezentarea rapoartelor, întârzierea acestora sau indicarea unor date incomplete ori false vor fi considerate încălcări directe ale legii. Astfel de acțiuni atrag răspunderea juridică conform legislației Republicii Moldova.