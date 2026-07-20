Partenerul lui Trubca în proiectul de construcție s-a dovedit a fi unul dintre cei mai mari donatori al PAS.

Deputatul PAS Alexandr Trubca ar fi investit, în timpul mandatului său parlamentar, în construcția unui complex rezidențial cu aproape 400 de apartamente și a unui cartier de vile în comuna Trușeni.

Despre aceasta se menționează în ancheta TV8.

Potrivit jurnaliștilor, în proiecte a fost implicat și un alt reprezentant PAS, Viorel Barda, fost director al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și unul dintre cei mai mari sponsori ai PAS la ultimele alegeri parlamentare. Însuși Trubca susține că toate investițiile sunt legale și au fost finanțate prin împrumuturi, scrie agora.md.

Potrivit TV8, în octombrie 2024 Trubca a fondat compania QNA Consulting, prin care a început construcția unui complex rezidențial cu aproape 400 de apartamente în centrul comunei Trușeni. Terenul, evaluat la aproximativ 800.000 de euro, a fost achiziționat împreună cu alte două companii. Deputatul a declarat că investiția a fost posibilă datorită împrumuturilor acordate de partenerii săi de afaceri.

Ancheta indică, de asemenea, că printre partenerii lui Trubca se numără un fost deputat PAS și nașul său Viorel Barda, precum și antreprenorul Mihai Pop, care, potrivit TV8, a donat pentru PAS peste 600.000 de lei în campania electorală. Trubca a confirmat că l-a rugat pe Pop să susțină financiar partidul și a spus că acesta este unul dintre partenerii proiectului de construcție.

Conform informațiilor TV8, unul dintre terenurile incluse în proiect a fost cumpărat de la Dorel Apostol, consilier local al comunei Trușeni din partea partidului MAN. Ulterior, documentele de autorizare au fost emise într-un timp scurt. Trubca a declarat că nu s-a implicat în procesul de obținere a autorizațiilor și nu a discutat proiectul cu reprezentanții primăriei Trușeni.

În plus, ancheta arată că firma fondată de deputat a achiziționat un alt teren în Trușeni împreună cu o companie înființată de fostul director al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari. Pe acest teren este planificată construcția unui cartier de vile. Cojuhari susține că terenul pentru investiție a fost găsit de fratele său, iar banii au fost împrumutați de la părinți și cunoștințe.

„Nu avem afaceri comune cu Roman. Trebuie să fie clar înțeles acest lucru. În sensul că nu avem legături economice comune. Avem proprietăți comune, dar este altceva. Mai exact, nu noi personal, ci companiile noastre”, a declarat Trubca.

El susține, de asemenea, că toate investițiile au fost realizate legal, prin împrumuturi, donații oficial declarate și venituri din plasamente financiare. Potrivit deputatului, el a solicitat deja Autorității Naționale de Integritate (ANI) să verifice dacă există un conflict de interese în activitatea sa.

Reamintim că deputatul PAS Alexandr Trubca a cerut ANI să-i verifice activele, după ce a aflat despre o anchetă jurnalistică pregătită de TV8. Pe 10 iulie, Trubca a anunțat că renunță la mandatul de deputat PAS. Într-o postare pe Facebook, el și-a explicat decizia prin faptul că activitatea sa antreprenorială „afectează negativ imaginea și încrederea în întreaga echipă”. Totodată, Trubca a subliniat că rămâne membru PAS.