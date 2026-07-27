Parlamentul propune renunțarea la membrii externi ai Consiliului de supraveghere al BNM.

Deputata Ana Țurcan-Oboroc a înregistrat un proiect de lege ce prevede modificarea Legii privind BNM prin excluderea din componența Consiliului de Supraveghere a membrilor care nu sunt angajați ai instituției.

Conform proiectului, articolul 23 din lege va fi modificat astfel încât toți cei patru membri ai Consiliului de supraveghere să fie exclusiv angajați ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează logos-press.md.

În nota explicativă se menționează că structura actuală a Consiliului de supraveghere, format din șapte membri, dintre care patru sunt persoane externe instituției, a fost introdusă în 2015 în cadrul reformei guvernanței corporative după criza bancară din 2014–2015.

Autorul proiectului de lege consideră că mecanismul actual reprezintă o „structură excesivă și duplicativă” în raport cu organele de conducere deja existente ale BNM, în special Comitetul executiv, și poate fi folosit ca instrument de influență asupra activității instituției.

„Se propune revenirea la modelul de organizare care a funcționat până în 2015”, se arată în document.

După cum se menționează în justificarea inițiativei, excluderea membrilor externi va simplifica structura de conducere a BNM și va reduce cheltuielile pentru întreținerea acesteia. Autorul proiectului susține că modelul existent implică „cheltuieli excesive”, iar revenirea la sistemul anterior va permite renunțarea la costuri considerate nejustificate.

În analiza impactului se precizează că proiectul de lege urmărește creșterea eficienței sectorului public prin reducerea numărului de posturi considerate nejustificate și simplificarea sistemului de conducere al Băncii Naționale a Moldovei.

În cazul adoptării, legea va intra în vigoare din ziua publicării în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, iar Banca Națională va avea 30 de zile pentru a-și alinia actele normative la noile prevederi.