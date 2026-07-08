Parlamentul European a aprobat raportul privind progresul Republicii Moldova în procesul de aderare la UE.

Parlamentul European a adoptat, pe 8 iulie, cu majoritate de voturi, raportul anual privind progresul Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

În rezoluție, europarlamentarii au salutat reformele realizate de Chișinău și au îndemnat statele membre ale UE să deschidă fără întârziere toate clusterele de negociere, conform principiului evaluării pe merit, transmite moldova1.md.

Raportul, elaborat de eurodeputatul eston Sven Mikser, a fost adoptat cu 505 voturi pentru, 115 împotrivă și 45 de abțineri.

În document se menționează că Republica Moldova continuă să înregistreze progrese durabile în implementarea reformelor necesare pentru aderarea la UE, în ciuda provocărilor interne și externe, inclusiv a intervenției continue a Federației Ruse.

Parlamentul European a salutat deschiderea negocierilor pentru clusterul „Valori fundamentale”, care include aspecte legate de justiție, drepturi fundamentale, libertate, securitate și control financiar, și a îndemnat Consiliul Uniunii Europene să deschidă fără întârziere restul clusterelor de negociere.

De asemenea, deputații au subliniat că începerea negocierilor oficiale de aderare reprezintă o recunoaștere a rezultatelor obținute de Moldova, iar procesul de negociere nu trebuie blocat sau amânat din cauza disputelor bilaterale.

„Republica Moldova a realizat progrese semnificative, în ciuda circumstanțelor dificile. Realizarea obiectivului ambițios de a încheia negocierile de aderare până în 2028 va necesita o accelerare și mai mare a reformelor. UE trebuie să ofere un sprijin constant pentru a ajuta țara să reușească”, a declarat raportorul Sven Mikser.

În raport este citată și evaluarea Comisiei Europene, potrivit căreia Moldova a înregistrat progrese substanțiale în reformarea sistemului judiciar și în lupta împotriva corupției. Totodată, Parlamentul European consideră necesară continuarea eforturilor de limitare a influenței oligarhilor asupra vieții politice, economice și mass-media.

O secțiune separată a rezoluției este dedicată amenințărilor hibride din partea Rusiei. În opinia europarlamentarilor, Moscova continuă să exercite presiuni asupra Moldovei, încearcă să influențeze procesele democratice și să divizeze societatea în problema integrării europene. În acest context, UE și statele membre sunt chemate să intensifice sprijinul acordat Chișinăului în consolidarea instituțiilor de stat, dezvoltarea comunicărilor strategice, asigurarea securității cibernetice, susținerea mass-media independente și protejarea proceselor democratice.

În partea economică a documentului este salutată integrarea continuă a Moldovei pe piața unică a UE, precum și planurile guvernului de a reduce dependența țării de resursele energetice rusești.

În ceea ce privește regiunea transnistreană, Parlamentul European a reafirmat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și a cerut Rusiei să-și retragă trupele, tehnica militară și munițiile din regiune.

În aceeași zi, Parlamentul European a adoptat raportul anual privind Ucraina. Acesta a fost susținut de 460 de deputați, 136 au votat împotrivă, iar 59 s-au abținut. Documentul conține un apel pentru continuarea negocierilor privind aderarea Ucrainei la UE, ținând cont de interesele strategice ale Uniunii Europene.