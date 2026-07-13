Osmochescu va conduce delegația Moldovei la negocierile cu UE pentru următorul cluster.

UE va deschide negocierile cu Republica Moldova pentru clusterul 6. Delegația de la Bruxelles este condusă de Eugeniu Osmochescu.

Uniunea Europeană va deschide pe 14 iulie negocierile cu Moldova pentru un nou cluster în cadrul procesului de aderare la UE. La a treia Conferință Interguvernamentală „Moldova – Uniunea Europeană” de la Bruxelles va începe negocierea clusterului 6 „Relații externe”, informează radiomoldova.md.

Delegația moldovenească va fi condusă de prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu. La negocieri vor participa și viceprim-ministrul pentru integrare europeană Cristina Gherasimov și ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi.

Pe lângă participarea la Conferința Interguvernamentală, reprezentanții autorităților moldovenești vor avea mai multe întâlniri cu oficiali europeni. Osmochescu se va întâlni cu comisarii europeni Maroš Šefčovič și Valdis Dombrovskis, iar Popșoi va purta negocieri cu Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaya Kallas, cu reprezentanți ai Serviciului European de Acțiune Externă și cu deputați ai Parlamentului European.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, principalele subiecte ale negocierilor vor fi procesul de aderare a Moldovei la UE, dezvoltarea cooperării cu UE, securitatea regională și sprijinul european pentru republică.

Clusterul „Relații externe” va fi a doua etapă a negocierilor privind aderarea Moldovei la UE. Primul cluster – „Valori fundamentale” – a fost deschis pe 15 iunie.

Moldova a depus cererea de aderare la UE în 2022, la scurt timp după începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina. În același an, republica a primit statutul de țară candidată. Procesul de negociere cuprinde 33 de capitole, grupate în șase clustere tematice.