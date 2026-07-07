Osmochescu: Prioritatea este menținerea stabilității și continuității activității Guvernului.

Prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu a făcut prima declarație după ce președinta Maia Sandua semnat decretul privind numirea acestuia în funcție.

„Am acceptat această responsabilitate cu onoare și deplină seriozitate. Prioritatea mea va fi asigurarea continuității activității Guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova”, a declarat Osmochescu.

De asemenea, el a mulțumit șefului statului pentru încrederea acordată și colegilor din Guvern pentru sprijin.

Potrivit lui Osmochescu, Cabinetul de miniștri va continua să își îndeplinească angajamentele asumate și să lucreze „în beneficiul țării”.

Reamintim că președintele Maia Sandu a semnat decretul de numire a lui Eugeniu Osmochescu în funcția de prim-ministru interimar.

Decretul va intra în vigoare la 8 iulie 2026.

Reamintim că vineri, 3 iulie, prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, invocând motive personale și de principiu. Președintele Maia Sandu a confirmat ulterior demisia și a declarat că, deși reformele au fost dificile, aștepta o implicare mai activă din partea sa. În aceeași zi, șeful statului a anunțat că va purta consultări cu partidele pentru numirea unui nou prim-ministru.

Astăzi s-a aflat că Munteanu a decis să părăsească Guvernul până la numirea noului prim-ministru.