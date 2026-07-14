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realitatea.md logorealitatea
14 Iulie 2026, 20:06
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Osmochescu: Deschiderea Clusterului 6 de negocieri cu UE reprezintă o etapă importantă pentru Moldova

Republica Moldova urmează să deschidă, în cadrul celei de-a treia Conferințe Interguvernamentale Republica Moldova – Uniunea Europeană, Clusterul 6: „Relații externe”.

Osmochescu: Deschiderea Clusterului 6 de negocieri cu UE reprezintă o etapă importantă pentru Moldova.
Osmochescu: Deschiderea Clusterului 6 de negocieri cu UE reprezintă o etapă importantă pentru Moldova.

Prim-ministrul interimar Eugeniu Osmochescu a numit acest pas o etapă importantă procesul de aderare la UE, transmite realitatea.md.

Deschiderea clusterului reflectă progresele înregistrate de țară în alinierea la politicile și valorile Uniunii Europene, potrivit oficialului.

Osmochescu a declarat că acest nou pas este rezultatul eforturilor susținute ale instituțiilor statului și al cooperării strânse cu partenerii europeni.

„Totodată, el reconfirmă angajamentul ferm al Republicii Moldova de a continua implementarea reformelor și de a avansa cu determinare în procesul de integrare europeană”, a spus premierul interimar.

Potrivit lui Osmochescu, negocierile de aderare reprezintă, pentru Republica Moldova, un angajament pentru consolidarea instituțiilor democratice, creșterea securității, dezvoltarea economiei și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

„Vom continua să muncim cu responsabilitate pentru deschiderea celorlalte clustere de negociere și pentru apropierea de obiectivul nostru strategic – aderarea la Uniunea Europeană”, a mai spus premierul interimar.

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realitatea.md logorealitatea
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