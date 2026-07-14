Opoziția propune o serie de modificări semnificative la Codul electoral al R. Moldova.

Opoziția propune o serie de modificări semnificative la Codul Electoral al Republicii Moldova. Proiectul de lege pe această temă a fost discutat marți în cadrul unei mese rotunde organizate de Partidul Congresul Civic.

Proiectul de lege a fost elaborat de un grup de deputați din toate fracțiunile de opoziție.

Introducând proiectul de lege, singurul deputat din Congresul Civic, Mark Tkaciuk, a menționat că documentul vizează „apropierea legislației moldovenești de practica europeană în domeniul alegerilor”, transmite infotag.md.

„În plus, modificările vor permite schimbarea procesului de organizare a alegerilor pentru a salva alegătorii de neîncrederea alegerilor. Actualul Cod Electoral conține o serie de dezechilibre. Numărul membrilor CEC a fost redus la șapte. Majoritatea reprezintă partidul de guvernământ. Sancțiunile împotriva participanților la alegeri sunt aplicate în afara procesului judiciar", a spus Tkaciuk.

Potrivit lui, autorii proiectului de lege propun ca componența CEC să fie mărită la nouă persoane, dintre care șase sunt numite de Parlament, inclusiv unul din majoritatea parlamentară, patru din fracțiunile de opoziție și unul din societatea civilă la sugestia opoziției. Alți trei membri CEC sunt propuși pentru a fi numiți după cum urmează: câte unul de la Președintele Republicii Moldova, de la guvern și de la Consiliul Suprem al Magistraturii. Un reprezentant al opoziției este ales în mod necesar președinte al CEC.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, o modificare a procedurii de formare a secțiilor de votare în străinătate. În special, baza pentru formarea secțiilor de votare este doar preînregistrarea alegătorilor, iar decizia este luată de Comisia Electorală Centrală.

În plus, se propune ca CEC să asigure difuzarea online continuă a votării și numărarea voturilor de la fiecare secție de votare.

De asemenea, se propune efectuarea de sondaje, inclusiv sondaje la ieșirea din secția de votare pe bază de notificare, fără permisiunea Comisiei Electorale Centrale. În cazul exit poll-urilor, este necesară" înregistrarea tehnică preliminară la CEC".

„Sancțiunile sub forma anulării înregistrării, acreditării sau aprobării subiecților procesului electoral, precum și excluderea unui partid politic (...) se aplică exclusiv pe baza unei hotărâri judecătorești care a intrat în vigoare la cererea Comisiei Electorale Centrale", sugerează proiectul de lege.