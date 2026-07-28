Opoziția boicotează ședințele Parlamentului: Puțin timp pentru studierea proiectelor de lege.

Majoritatea deputaților opoziției boicotează ședințele parlamentare, invocând lipsa de timp pentru examinarea proiectelor de lege.

Aceștia au anunțat acest lucru în timpul sesiunii parlamentare de vinerea trecută, când peste 20 de proiecte de lege, însumând peste o mie de pagini, au fost adăugate pe ordinea de zi parlamentară cu o zi înainte de sesiune. Deputații opoziției au părăsit apoi sala, informează infotag.md.

În ciuda acestui fapt, majoritatea parlamentară continuă să se întrunească. Mai multe sesiuni parlamentare sunt programate pentru această săptămână. La sesiunea de marți au fost prezenți aproximativ 10 deputați ai opoziției și 53 de deputați din majoritatea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Reprezentanții acestora au cerut eliminarea de pe ordinea de zi a Parlamentarului a proiectului de lege privind reforma administrativ-teritorială, a programului Restart în educație și a unei serii de alte proiecte de lege. Propunerile opoziției au fost respinse cu majoritate de voturi, iar ordinea de zi parlamentară a fost aprobată.

Ordinea de zi include o serie de proiecte de lege prioritare, inclusiv 15 acte normative care vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene.

Deputații vor examina, printre altele, un proiect de lege privind modernizarea sistemului de management al resurselor umane în administrația publică centrală, un proiect de lege privind participarea publicului la luarea deciziilor și reforma „Restart în Educație”.

Pe ordinea de zi sunt incluse și proiecte de lege privind aderarea Republicii Moldova la instrumente juridice internaționale, ratificarea mai multor acorduri și convenții, precum și modificări ale cadrului juridic în domeniile infrastructurii rutiere, culturii și protecției rezervațiilor de vânătoare.

Ordinea de zi a sesiunii plenare din 30 iulie include: O serie de proiecte de lege au fost depuse pentru a doua lectură, inclusiv cele privind omologarea de tip și supravegherea pieței vehiculelor cu roți, protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii criminalității, gestionarea și utilizarea drumurilor publice, supravegherea prudențială a societăților de investiții și dezvoltarea infrastructurii energetice transfrontaliere. Deputații vor examina, de asemenea, proiecte de lege privind consolidarea mecanismelor de integritate, protejarea victimelor traficului de persoane și eficientizarea mecanismelor procedurale de aplicare a legii și prevenirea eludării de la pedeapsă.