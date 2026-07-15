Numele lui Tofan a apărut într-un document publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor în calitate de premier.

Un proiect de lege pentru modificarea Codului fiscal a fost publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor cu semnătura lui Vasile Tofan în calitate de prim-ministru.

Deși acesta este în prezent doar candidatul desemnat pentru funcția de premier și nu a obținut încă votul de încredere al Parlamentului.

Documentul reprezintă o decizie protocolară prin care Guvernul aprobă și transmite Parlamentului proiectul de lege privind modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (impozitele directe). La finalul actului, Vasile Tofan este indicat drept prim-ministru, relatează omniapres.md.

Totodată, proiectul de lege conține mențiunea că a fost aprobat în ședința Guvernului și înaintat Parlamentului, deși candidatul desemnat la funcția de premier urmează abia să-și prezinte în Legislativ programul de guvernare și echipa guvernamentală. Potrivit procedurii constituționale, Guvernul își poate exercita atribuțiile doar după obținerea votului de încredere din partea Parlamentului și depunerea jurământului.

Proiectul publicat de Ministerul Finanțelor vizează modificarea Codului fiscal și transpune prevederi ale Directivei 2003/49/CE a Uniunii Europene privind regimul fiscal aplicabil plăților de dobânzi și redevențe între societăți asociate din statele membre.