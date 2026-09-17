Novac: Motorina se apropie de 36 de lei. Așa ceva nu s-a mai întâmplat.

PSRM cere reducerea TVA-ului, după ce motorina s-a apropiat de 36 de lei pe litru. Inițiativa a fost respinsă de PAS.

Deputatul PSRM Grigore Novac a declarat că prețurile la carburanți în Republica Moldova au atins un nivel critic și a cerut autorităților să ia măsuri urgente pentru reducerea acestora. Potrivit deputatului, motorina se scumpește într-un ritm deosebit de rapid, iar prețul acesteia se apropie deja de pragul psihologic de 36 de lei pentru un litru, transmite unimedia.info.

„Cred că toți au observat că prețurile la benzinării, atunci când este vorba despre carburanți, au scăpat complet de sub control. De exemplu, motorina se apropie de pragul psihologic de 36 de lei — așa ceva nu am mai avut în țara noastră”, a declarat Novac.

El a menționat că prețurile ridicate creează probleme serioase pentru producătorii agricoli, transportatori și alți agenți economici și pot duce la o creștere în lanț a prețurilor la bunuri și servicii.

„Acest lucru complică serios situația producătorilor agricoli, transportatorilor și, în general, a agenților economici și duce la o creștere în lanț a prețurilor”, a subliniat deputatul.

Novac consideră că statul trebuie să intervină și să reducă povara fiscală asupra carburanților. În acest context, el a propus includerea pe ordinea de zi a ședinței plenare a proiectului de lege nr. 96 din 26 martie 2026, care prevede reducerea TVA la carburanți.

Potrivit deputatului, această măsură nu va duce neapărat la o reducere atât de semnificativă a prețurilor, cum și-ar dori cetățenii, însă poate ajuta la stoparea creșterii lor ulterioare.

„Acest lucru ar permite, dacă nu reducerea prețului atât de mult cât și-ar dori cetățenii, atunci cel puțin stoparea creșterii lui ulterioare”, a declarat Novac.