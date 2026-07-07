Novac: Moldova se confruntă cu probleme grave în domeniul drepturilor omului.

Comisia parlamentară pentru drepturile omului și relațiile interetnice, condusă de deputatul PSRM Grigore Novac, a organizat o audiere publică privind raportul despre măsurile de implementare a deciziilor CEDO pentru anul 2023.

Președintele a declarat la deschiderea audierilor că Republica Moldova „continuă să se confrunte cu probleme sistemice grave în domeniul drepturilor omului”. El a argumentat prin faptul că în 2025 CEDO a pronunțat 48 de hotărâri împotriva Republicii Moldova. Aceasta este a cincea poziție printre statele membre ale Consiliului Europei după numărul hotărârilor pronunțate. În aceste hotărâri, Curtea a identificat 73 de încălcări ale drepturilor omului, transmite infotag.md.

Conform datelor prezentate în raport, „profilul încălcărilor identificate împotriva Republicii Moldova rămâne structural, principalele deficiențe fiind legate de funcționarea sistemului judiciar”.

Majoritatea încălcărilor - 33 din 73 - au vizat dreptul la un proces echitabil, așa cum este consacrat în articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acest lucru evidențiază durata excesivă a proceselor, lipsa accesului efectiv la instanță, nerespectarea principiului securității juridice și neexecutarea hotărârilor judecătorești definitive.

Un alt domeniu grav afectat este protecția drepturilor de proprietate, în care Curtea a constatat 21 de încălcări legate de neexecutarea hotărârilor judecătorești, ingerințe disproporționate în drepturile de proprietate și daune materiale nejustificate.

Raportul a identificat, de asemenea, încălcări ale dreptului la respectarea vieții private și de familie, interzicerea tratamentelor inumane sau degradante și dreptul la o cale de atac eficientă. Pentru prima dată în Republica Moldova, în 2025, CEDO a constatat, de asemenea, o încălcare a articolului 4 din Convenție, care interzice sclavia și munca forțată.

Novac a menționat că 19 dintre cazurile examinate de instanță au vizat proceduri judiciare excesiv de lungi sau neexecutarea hotărârilor judecătorești, demonstrând eficacitatea insuficientă a mecanismului intern instituit prin Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011.

„Acest mecanism intern trebuie îmbunătățit pentru a deveni cu adevărat practic și eficient”, a declarat președintele Comisiei.

În timpul audierilor publice, membrii Comisiei au analizat constatările Raportului Reprezentantului Guvernului și au discutat măsurile necesare pentru a asigura executarea deciziilor CEDO și a preveni repetarea încălcărilor drepturilor omului în Republica Moldova.