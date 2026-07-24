Noul ministru al Agriculturii și-a dat demisia.

Radu Musteață și-a dat demisia din funcția de ministru al Agriculturii după scandalul cu Partidul Democrat din Moldova. Despre aceasta a anunțat premierul Vasile Tofan.

„Radu Musteață, ministrul Agriculturii, a depus astăzi cererea de demisie, pe care am acceptat-o. A fost o decizie personală, dictată de sentimentul responsabilității, luată pentru a păstra încrederea publică în Guvern și în procesul de guvernare.”

„Respect această decizie. Activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar un nou ministru va fi numit în cel mai scurt timp”, a scris Tofan pe rețelele de socializare.

Reamintim că anterior, pe rețelele de socializare, au apărut fotografii care ar demonstra că Radu Musteață ar fi fost membru al Partidului Democrat din Moldova (PDM). Ministrul a declarat că fotografia este interpretată greșit și a subliniat că nu a fost niciodată membru al PDM.