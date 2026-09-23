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moldpres.md logomoldpres
23 Septembrie 2026, 21:09
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Nicușor Dan, la ONU: Moldova, a doua țară cea mai grav afectată de război

România și-a reafirmat sprijinul pentru Republica Moldova. Președintele României, Nicușor Dan, a declarat acest lucru de la tribuna Organizației Națiunilor Unite (ONU).

Nicușor Dan, la ONU: Moldova, a doua țară cea mai grav afectată de război.
Nicușor Dan, la ONU: Moldova, a doua țară cea mai grav afectată de război.

El a menționat că Bucureștiul va continua să sprijine reziliența țării noastre în fața consecințelor războiului din Ucraina și a presiunilor cu care se confruntă aceasta, transmite moldpres.md.

În discursul său de miercuri, 23 septembrie, la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU, Nicușor Dan a declarat că Republica Moldova este „a doua cea mai afectată țară” de războiul din Ucraina. Potrivit acestuia, Moldova se confruntă cu consecințele șocului economic provocat de război, precum și cu o campanie hibridă care include dezinformare, presiuni energetice și tentative de destabilizare a instituțiilor democratice.

„România va continua să sprijine capacitatea vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război, de a face față provocărilor. Ea se confruntă cu consecințele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă continuă, care include răspândirea dezinformării, presiuni energetice și tentative de destabilizare a instituțiilor sale democratice”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a menționat, de asemenea, extinderea interconexiunilor energetice ale României cu Ucraina și Republica Moldova, pe fundalul întreruperilor în aprovizionarea cu energie din regiune.

În discursul său, șeful statului român a abordat și impactul războiului din Ucraina asupra securității regionale și europene. El a avertizat că amenințarea din partea Rusiei nu se limitează la Ucraina, menționând în acest context atacurile cibernetice, campaniile de dezinformare, actele de sabotaj și perturbarea funcționării infrastructurii critice.

Nicușor Dan a menționat, de asemenea, cooperarea României cu Bulgaria și Turcia pentru consolidarea securității în Marea Neagră, inclusiv prin măsuri de contracarare a riscurilor legate de minele marine. În plus, România și Bulgaria intenționează să creeze un hub de securitate maritimă.

Președintele României va participa, de asemenea, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, consacrată situației din Ucraina.

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