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Infotag.md logoInfotag
20 Iulie 2026, 13:24
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Nemerenco: Majoritatea reformelor promise în domeniul sănătății nu au fost realizate

Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a criticat rezultatele implementării programului de reforme în domeniul sănătății de către Guvernul condus de Alexandru Munteanu.

Nemerenco: Majoritatea reformelor promise în domeniul sănătății nu au fost realizate.
Nemerenco: Majoritatea reformelor promise în domeniul sănătății nu au fost realizate.

Ea a scris pe pagina sa de Facebook că, în opt luni de mandat, majoritatea reformelor promise au rămas neîndeplinite, transmite infotag.md.

„Modernizarea asistenței medicale primare și a spitalelor practic nu a avansat: nu au fost achiziții vizibile de echipamente noi, ambulanțe și o reînnoire amplă a infrastructurii medicale”, a menționat Nemerenco.

Fosta ministră a Sănătății a criticat și implementarea proiectelor de construire a spitalelor regionale din Bălți și Cahul. Potrivit ei, în loc să se accelereze construcția, termenele de realizare s-au prelungit, iar licitația pentru proiectarea spitalului din Bălți încă nu a fost anunțată.

„Nu au fost realizate planurile de creare a hub-urilor clinice universitare, digitalizarea sănătății, implementarea fișelor medicale electronice și a cardului digital de sănătate”, a enumerat Nemerenco.

În același timp, ea a apreciat pozitiv adoptarea în iulie 2023 a modificărilor legislative privind implementarea mecanismului de evaluare a tehnologiilor medicale, subliniind că acest pas corespunde angajamentelor Moldovei în cadrul procesului de integrare europeană.

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