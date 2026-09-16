Năsui a amânat demisia din Parlamentul României pentru „ultima lege”.

Ministrul Dezvoltării Economice al Republicii Moldova, Claudiu Năsui, care a depus jurământul încă pe 28 august, continuă să fie deputat în Parlamentul României.

El a declarat că și-a amânat demisia până la adoptarea unei legi elaborate cu participarea sa.

„Mi-am amânat în mod special demisia din Parlament pentru a promova această lege. Aceasta este ultima lege pe care o voi adopta în Parlamentul României înainte de plecare”, a scris Năsui, citat de rupor.md.

Este vorba despre crearea conturilor de economii și investiții — CEI. Proiectul de lege urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților a României pe 16 septembrie.

Autorii propun două tipuri de conturi. În CEI-S vor putea fi transferate venituri deja impozitate, după care profitul din investiții și retragerea fondurilor nu vor fi impozitate. În CEI-D va fi permisă direcționarea banilor din salariu înainte de impozitare, însă impozitul va trebui plătit la retragerea acestora.

Năsui numește acest sistem o modalitate de a economisi independent pentru pensie, fără a depinde de politicieni și de situația demografică. Potrivit calculelor sale, dacă timp de 35 de ani se economisesc zilnic câte 10 lei românești, cu o rentabilitate de 7%, până la pensionare se pot acumula peste 100 de mii de euro.

Proiectul de lege a fost elaborat de reprezentanți ai mai multor partide românești. Potrivit lui Năsui, acesta a fost susținut de PSD, AUR, PNL, UDMR și USR.