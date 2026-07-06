Nantoi: Dodon a discutat cu Șoigu despre profitul obținut din valorificarea munițiilor de la Colbasna.

Fostul deputat Oazu Nantoi a declarat că fostul președinte Igor Dodon, fără să se consulte cu prim-ministrul de atunci Maia Sandu, l-a invitat în Moldova ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu.

„În august 2019, un anume Igor Dodon, care era președinte, fără a se consulta cu Maia Sandu, prim-ministru la acea vreme, l-a invitat în Moldova pe Șoigu, al cărui anturaj a fost arestat pentru corupție în Rusia. Conform unor informații neconfirmate, au discutat despre cine va obține profitul de pe urma „fabricii de lumânări”, care urma să se ocupe de reciclarea munițiilor din Colbasna”, a declarat fostul deputat Oazu Nantoi într-o emisiune la postul de televiziune 1TV.

„Este o afacere profitabilă și nu trebuie să speriem pe nimeni cu catastrofe ecologice, că ar exploda ceva acolo și jumătate din Europa ar fi măturată de un tsunami”, a adăugat Nantoi.

Sergei Șoigu a vizitat Moldova pe 24 august 2019.

Această vizită a provocat o ruptură serioasă în conducerea republicii. Prim-ministrul Maia Sandu a declarat că deplasarea nu a fost aprobată de Guvern conform procedurilor. Din acest motiv, cabinetul a refuzat să acorde vizitei statut oficial, iar Sandu i-a interzis ministrului Apărării, Pavel Voicu, să semneze orice acorduri bilaterale și documente oficiale cu omologul său rus.

Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, nu a comentat încă acuzațiile lui Oazu Nantoi.