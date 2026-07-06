theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
6 Iulie 2026, 11:01
14 127
Copiază linkul
Link copiat

Nantoi: Dodon a discutat cu Șoigu despre profitul obținut din valorificarea munițiilor de la Colbasna

Fostul deputat Oazu Nantoi a declarat că fostul președinte Igor Dodon, fără să se consulte cu prim-ministrul de atunci Maia Sandu, l-a invitat în Moldova ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu.

Nantoi: Dodon a discutat cu Șoigu despre profitul obținut din valorificarea munițiilor de la Colbasna.
Nantoi: Dodon a discutat cu Șoigu despre profitul obținut din valorificarea munițiilor de la Colbasna.

„În august 2019, un anume Igor Dodon, care era președinte, fără a se consulta cu Maia Sandu, prim-ministru la acea vreme, l-a invitat în Moldova pe Șoigu, al cărui anturaj a fost arestat pentru corupție în Rusia. Conform unor informații neconfirmate, au discutat despre cine va obține profitul de pe urma „fabricii de lumânări”, care urma să se ocupe de reciclarea munițiilor din Colbasna”, a declarat fostul deputat Oazu Nantoi într-o emisiune la postul de televiziune 1TV.

„Este o afacere profitabilă și nu trebuie să speriem pe nimeni cu catastrofe ecologice, că ar exploda ceva acolo și jumătate din Europa ar fi măturată de un tsunami”, a adăugat Nantoi.

Sergei Șoigu a vizitat Moldova pe 24 august 2019.

Această vizită a provocat o ruptură serioasă în conducerea republicii. Prim-ministrul Maia Sandu a declarat că deplasarea nu a fost aprobată de Guvern conform procedurilor. Din acest motiv, cabinetul a refuzat să acorde vizitei statut oficial, iar Sandu i-a interzis ministrului Apărării, Pavel Voicu, să semneze orice acorduri bilaterale și documente oficiale cu omologul său rus.

Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, nu a comentat încă acuzațiile lui Oazu Nantoi. 

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici