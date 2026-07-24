Musteață, după demisie: Am decis să plec pentru a păstra încrederea.

Radu Musteață a declarat că demisia sa din funcția de ministru al Agriculturii a fost un „gest de responsabilitate” pentru a menține încrederea în Guvern și în instituțiile statului.

„Pentru a păstra încrederea, am considerat un pas responsabil să-mi depun mandatul”, a scris el pe rețelele sociale, citează unimedia.info.

Fostul ministru susține că informațiile apărute despre el sunt „false și manipulatoare”.

„În perioada următoare, Guvernului îi revine sarcina de a implementa o serie de reforme importante și dificile, necesare pentru asigurarea bunăstării cetățenilor Republicii Moldova. Pentru a păstra încrederea, am considerat un pas responsabil să demisionez.

Profesionalismul și corectitudinea mea nu trebuie să fie umbrite și subminate de informații false și manipulatoare.

Mulțumesc tuturor pentru susținere, recunoaștere și cuvintele de încurajare”, a scris Musteață.