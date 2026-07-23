Musteață a comentat fotografia cu Pleșca și a negat orice legătură cu PDM

Acest subiect este discutat de ceva timp în spațiul public și a fost readus în atenție în emisiunea „Secretele puterii”, moderată de jurnalistul Alex Cozer. În emisiune a fost prezentată o fotografie în care, potrivit afirmațiilor, Musteață primește carnetul de partid. Ministrul însuși a declarat că imaginea este interpretată greșit și a subliniat că nu a fost niciodată membru al PDM, transmite agora.md.

În timpul emisiunii de ieri, un fost membru al PDM i-a spus jurnalistului că Radu Musteață a făcut parte din partid și a oferit fotografii de la ședința organizației teritoriale a PDM sectorul Ciocana, unde, după cum a spus el, ministrului i se înmânează carnetul de partid. Ulterior, Cozer a publicat această fotografie.

„În timpul emisiunii l-am sunat pe Musteață și l-am întrebat din nou dacă a fost membru al PDM. El a răspuns negativ. Apoi am întrebat dacă va demisiona, dacă se va dovedi că a fost membru al partidului. După unele ezitări, a răspuns: „Desigur!”. Un telespectator care a luat legătura cu mine în timpul emisiunii a oferit ulterior fotografia ca dovadă a spuselor sale. Potrivit lui, aceasta este o ședință a organizației PDM sectorul Ciocana, în care Radu Musteață primește carnetul de partid de la fostul deputat PDM Nae Simion Pleșca”, a scris Alex Cozer.

În reacția sa publică, ministrul Agriculturii a respins aceste afirmații și a declarat că fotografiile sunt folosite pentru a crea o impresie falsă.

„Nu am condus niciodată o organizație teritorială a vreunui partid politic și nu am fost niciodată membru al Partidului Democrat. În timpul studiilor am susținut Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), deoarece credeam sincer că Moldova are nevoie de schimbare, de implicare activă a cetățenilor, de renunțarea la trecutul comunist și de un curs european de reforme care să îmbunătățească viața oamenilor”, a declarat Alexandru Musteață.

Ministrul a mai spus că îl cunoaște personal pe Nae Simion Pleșca încă din perioada în care acesta era deputat PLDM și răspundea de sectorul Ciocana.

„În mandatul său de deputat, el organiza întâlniri cu cetățenii și susținătorii, la care am participat și eu. Totuși, acest lucru nu înseamnă că am fost membru al PDM, că am avut carnet de partid sau că am ocupat o funcție de conducere în acest partid. Când am înțeles că unii lideri politici folosesc încrederea și speranțele oamenilor în interese personale, am decis să mă retrag din activitatea politică”, a menționat Musteață.

El a subliniat, de asemenea, că în prezent este complet concentrat pe îndeplinirea atribuțiilor de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare.