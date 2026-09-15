Mureșan: UE este gata să ofere Moldovei sprijin suplimentar în domeniul securității.

Uniunea Europeană este pregătită să ofere Republicii Moldova sprijin suplimentar pentru protejarea cetățenilor și consolidarea securității, inclusiv din fonduri europene, dacă autoritățile vor înainta o solicitare în acest sens.

Declarația a fost făcută la Strasbourg de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, raportor pentru bugetul multianual al UE pentru perioada 2028–2034, transmite zdg.md.

Mureșan a declarat că, de la începutul invaziei rusești în Ucraina, UE a transmis autorităților de la Chișinău că este pregătită să ofere Republicii Moldova orice sprijin necesar pentru protejarea cetățenilor.

„De fiecare dată când Republica Moldova a solicitat sprijin din partea UE pentru reducerea dependenței energetice, pentru depășirea cu succes a perioadelor în care Federația Rusă a încercat să amenințe Republica Moldova prin intermediul resurselor energetice, când autoritățile Republicii Moldova au solicitat fonduri europene suplimentare pentru consolidarea securității și apărării sale, UE a răspuns întotdeauna pozitiv”, a declarat eurodeputatul.

Potrivit lui Mureșan, Republica Moldova dispune de 1,9 miliarde de euro în cadrul Planului de creștere economică pentru perioada 2025–2027, însă sprijinul european poate fi completat dacă autoritățile de la Chișinău vor adresa o solicitare în acest sens.

„Pe lângă cele 1,9 miliarde de euro aflate la dispoziția Republicii Moldova în cadrul Planului de creștere pentru acești trei ani — 2025, 2026 și 2027 — de fiecare dată când Republica Moldova va solicita sprijin suplimentar pentru protejarea cetățenilor Republicii Moldova, UE va fi pregătită să ofere acest sprijin, inclusiv sub forma fondurilor europene”, a menționat Mureșan.

Eurodeputatul a menționat că, în ultimii ani, volumul fondurilor europene destinate Republicii Moldova a crescut în urma negocierilor anuale privind bugetul UE.

„La fiecare negociere anuală privind bugetul UE din ultimii ani, am reușit să majorăm volumul fondurilor destinate Republicii Moldova”, a adăugat el.

Mureșan a mai anunțat că, în acest an, a depus un amendament la bugetul UE pentru 2027, solicitând majorarea volumului fondurilor destinate Republicii Moldova. Eurodeputatul și-a exprimat convingerea că amendamentul va primi sprijin în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European și că, în timpul negocierilor finale cu Comisia Europeană și Consiliul UE, vor fi obținute fonduri europene suplimentare pentru Republica Moldova.