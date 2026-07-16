Muravschi: Obrăznicia a devenit principala schemă de jefuire a statului.

Fostul vicepremier și fost ministru al Economiei din Moldova, expertul independent Alexandru Muravschi, a criticat practica numirii persoanelor apropiate puterii în funcții bine plătite din instituțiile de stat.

Potrivit acestuia, anterior pentru a obține ilegal bani din bugetul de stat erau create scheme complicate, în timp ce acum, în opinia sa, este suficient să numești „persoana potrivită” într-o funcție deja existentă sau creată special, transmite noi.md.

„Informațiile care apar zilnic despre salariile fabuloase plătite în diverse instituții de stat activiștilor PAS, rudelor și altor apropiați conducerii partidului arată că statul, adică poporul, poate fi jefuit fără niciun efort”, a declarat Muravschi.

El susține că unii dintre cei care au obținut astfel de funcții nu dețin experiența necesară, competențele sau o educație superioară, însă primesc salarii comparabile cu veniturile specialiștilor înalt calificați.

„Angajezi pe cine trebuie într-o funcție inutilă. Dacă nu există, o creezi. Uneori, pentru formă, dai ceva de lucru. Dar salariile sunt ca ale academicienilor. Totul este simplu și la vedere pentru toată lumea”, a remarcat expertul.

În opinia lui Muravschi, nu este nevoie să cauți mecanisme complicate în astfel de cazuri.

„Obrăznicia – iată schema principală. Aici, autoritățile au obținut un succes uimitor în „reformarea” sistemului de jefuire a poporului”, a concluzionat el.

Menționăm că recent președinta Maia Sandu și rudele sale apropiate au fost în centrul unui scandal după ce s-a aflat că Anastasia Taburceanu, una dintre verișoarele șefei statului, a fost angajată fără concurs la MoldATSA, unde primea peste 120.000 de lei pe lună.

Ulterior, după ce presa a început să reflecte activ această situație, Taburceanu și-a dat demisia, declarând că va returna sporurile și adaosurile la salariu. De asemenea, recent în presă a apărut informația că Bogdan Zgherea, în vârstă de 21 de ani, fără diplomă de licență, a colaborat cu Ministerul Culturii pe baza unor contracte de prestări servicii încheiate fără organizarea unei licitații.

Anterior s-a raportat că, după reacția publică, Jardan a recunoscut că trebuia să revizuiască cuantumul remunerației lui Zgherea ținând cont de vârsta și nivelul său de educație. Ministrul a anunțat, de asemenea, încetarea anticipată a colaborării cu tânărul.