theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
noi.md logonoi
16 Iulie 2026, 13:51
5 318
Copiază linkul
Link copiat

Muravschi: Obrăznicia a devenit principala schemă de jefuire a statului

Fostul vicepremier și fost ministru al Economiei din Moldova, expertul independent Alexandru Muravschi, a criticat practica numirii persoanelor apropiate puterii în funcții bine plătite din instituțiile de stat.

Muravschi: Obrăznicia a devenit principala schemă de jefuire a statului.
Muravschi: Obrăznicia a devenit principala schemă de jefuire a statului.

Potrivit acestuia, anterior pentru a obține ilegal bani din bugetul de stat erau create scheme complicate, în timp ce acum, în opinia sa, este suficient să numești „persoana potrivită” într-o funcție deja existentă sau creată special, transmite noi.md.

„Informațiile care apar zilnic despre salariile fabuloase plătite în diverse instituții de stat activiștilor PAS, rudelor și altor apropiați conducerii partidului arată că statul, adică poporul, poate fi jefuit fără niciun efort”, a declarat Muravschi.

El susține că unii dintre cei care au obținut astfel de funcții nu dețin experiența necesară, competențele sau o educație superioară, însă primesc salarii comparabile cu veniturile specialiștilor înalt calificați.

„Angajezi pe cine trebuie într-o funcție inutilă. Dacă nu există, o creezi. Uneori, pentru formă, dai ceva de lucru. Dar salariile sunt ca ale academicienilor. Totul este simplu și la vedere pentru toată lumea”, a remarcat expertul.

În opinia lui Muravschi, nu este nevoie să cauți mecanisme complicate în astfel de cazuri.

„Obrăznicia – iată schema principală. Aici, autoritățile au obținut un succes uimitor în „reformarea” sistemului de jefuire a poporului”, a concluzionat el.

Menționăm că recent președinta Maia Sandu și rudele sale apropiate au fost în centrul unui scandal după ce s-a aflat că Anastasia Taburceanu, una dintre verișoarele șefei statului, a fost angajată fără concurs la MoldATSA, unde primea peste 120.000 de lei pe lună.

Ulterior, după ce presa a început să reflecte activ această situație, Taburceanu și-a dat demisia, declarând că va returna sporurile și adaosurile la salariu. De asemenea, recent în presă a apărut informația că Bogdan Zgherea, în vârstă de 21 de ani, fără diplomă de licență, a colaborat cu Ministerul Culturii pe baza unor contracte de prestări servicii încheiate fără organizarea unei licitații.

Anterior s-a raportat că, după reacția publică, Jardan a recunoscut că trebuia să revizuiască cuantumul remunerației lui Zgherea ținând cont de vârsta și nivelul său de educație. Ministrul a anunțat, de asemenea, încetarea anticipată a colaborării cu tânărul.

Sursă
noi.md logonoi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici