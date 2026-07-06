Munteanu, despre demisie: Timpul va așeza totul la locul său. Conștiința mea este împăcată.

Premierul în demisie, Alexandru Munteanu, a făcut primele declarații după ce și-a anunțat demisia, afirmând că pleacă din funcție cu „conștiința foarte liniștită” și că va asigura o tranziție profesionistă a Executivului.

Întrebat de jurnaliști dacă se simte împăcat cu decizia de a părăsi conducerea Guvernului, Munteanu a răspuns că și-a îndeplinit responsabilitățile și că va continua să-și exercite atribuțiile până la învestirea unui nou Cabinet de miniștri, informează realitatea.md.

„Înțeleg că se așteaptă la o controversă. Am încercat să nu mă uit pe rețele de socializare, dar cu un ochi și din ce mi-au spus cei care s-au uitat, 90% din aceste scenarii care s-au vehiculat nu sunt adevărate. E o istorie mai complicată. Timpul va așeza lucrurile. Conștiința mea este foarte liniștită. Am făcut ceea ce am trebuit să fac și acum îmi continui datoria. Asigur o tranziție ușoară și profesională”, a declarat acesta.

Premierul în exercițiu a subliniat că Republica Moldova traversează o perioadă importantă și că autoritățile nu își pot permite instabilitate politică sau blocaje instituționale.

„Suntem în proces de integrare europeană. Nu putem să ne permitem să deviem sau să creăm situații de controversă. Continuăm să lucrăm”, a spus Munteanu.

Referindu-se la planurile sale după încheierea mandatului, Alexandru Munteanu a declarat că intenționează să se dedice mai multor proiecte culturale și academice. Potrivit acestuia, a primit invitații pentru a susține prelegeri la mai multe universități, inclusiv la Universitatea Columbia din New York, dar și pentru a se implica în proiecte desfășurate împreună cu Alianța Franceză.

Întrebat despre informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi încercat să reformeze unele instituții ale statului, dar ar fi fost împiedicat să o facă, premierul în exercițiu a evitat să ofere un răspuns, afirmând doar că nu dorește să comenteze aceste speculații.

Precizăm că, vineri, 3 iulie, premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcție, invocând motive personale și de principiu. Președinta Maia Sandu a confirmat ulterior demisia și a declarat că, deși reformele au fost dificile, se aștepta la o implicare mai puternică din partea acestuia.

Guvernul Munteanu fusese învestit în noiembrie 2025.