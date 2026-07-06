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unimedia.info logounimedia
6 Iulie 2026, 15:24
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Munteanu a fost „uitat” la ceremonia oficială de comemorare a victimelor deportărilor

La ceremonia de comemorare a victimelor deportărilor staliniste a avut loc un incident protocolar.

Munteanu a fost „uitat” la ceremonia oficială de comemorare a victimelor deportărilor.
Munteanu a fost „uitat” la ceremonia oficială de comemorare a victimelor deportărilor.

Numele prim-ministrului Alexandru Munteanu, care și-a dat demisia, nu a fost inclus în lista oficială a conducerii țării citită în timpul evenimentului.

De asemenea, numele său lipsea din invitația oficială trimisă de Ministerul Culturii.

Situația a ridicat întrebări privind organizarea evenimentului și a fost discutată în spațiul public.

Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat că nu consideră aceasta o greșeală intenționată și a anunțat că instituția va verifica circumstanțele incidentului.

La ceremonie au fost prezenți președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu.

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