6 Iulie 2026, 15:24
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Munteanu a fost „uitat” la ceremonia oficială de comemorare a victimelor deportărilor
La ceremonia de comemorare a victimelor deportărilor staliniste a avut loc un incident protocolar.
Numele prim-ministrului Alexandru Munteanu, care și-a dat demisia, nu a fost inclus în lista oficială a conducerii țării citită în timpul evenimentului.
De asemenea, numele său lipsea din invitația oficială trimisă de Ministerul Culturii.
Situația a ridicat întrebări privind organizarea evenimentului și a fost discutată în spațiul public.
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat că nu consideră aceasta o greșeală intenționată și a anunțat că instituția va verifica circumstanțele incidentului.
La ceremonie au fost prezenți președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu.