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moldova1.md logomoldova1
9 Iulie 2026, 21:46
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Morari: Schimbarea Guvernului Moldovei nu va afecta negocierile de aderare la UE

Schimbarea Guvernului de la Chișinău nu va perturba negocierile de aderare la Uniunea Europeană (UE), dă asigurări ambasadoarea Republicii Moldova la Bruxelles, Daniela Morari.

Morari: Schimbarea Guvernului Moldovei nu va afecta negocierile de aderare la UE.
Morari: Schimbarea Guvernului Moldovei nu va afecta negocierile de aderare la UE.

Pentru următoarele luni, Chișinăul își propune deschiderea tuturor clusterelor de negocieri și îndeplinirea condițiilor pentru Clusterul 1 - Valori fundamentale. Procesul este sprijinit și de Irlanda, care a preluat președinția rotativă a Consiliului UE și a plasat extinderea comunității printre prioritățile sale de top., transmite moldova1.md.

Următorul pas va fi avansarea spre închiderea unor capitole de negociere.

„Prioritățile sunt să deschidem toate clusterurile, să avem aceste condiții interimare confirmate și deja să avansăm pentru închiderea capitolelor de negociere”, a precizat diplomata”, a menționat Morari în cadrul unui interviu pentru emisiunea Zi de Zi la Radio Moldova.

De asemenea, ea a subliniat rolul important al Irlandei, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene și susține extinderea în continuare a UE.

„Irlanda este o țară care a beneficiat foarte mult de procesul de aderare, are experiența proprie și este foarte convinsă că extinderea este un proces care aduce valoare atât statelor care aderă, cât și Uniunii Europene în ansamblu. Irlanda a deținut președinția Consiliului UE și în perioade în care au avut loc valuri importante de extindere. De aceea, avem multă speranță și contăm pe ghidarea și rolul său de lider în gestionarea acestui dosar”, a declarat ambasadoarea.

Unul dintre principalele provocări pentru Moldova și UE, potrivit diplomatului, sunt amenințările hibride și intervențiile externe. Ea a afirmat că lupta împotriva acestor riscuri necesită o pregătire constantă, consolidarea instituțiilor de stat, îmbunătățirea legislației și extinderea cooperării cu partenerii europeni.

Morari a remarcat că experiența Moldovei în contracararea intervențiilor externe este deja folosită la nivelul UE în cadrul inițiativei „Scutul democrației”. Chișinăul participă la discuții cu țările europene pentru schimb de experiență și dezvoltarea unor instrumente care să sporească reziliența la astfel de amenințări.

Comentând raportul anual al Parlamentului European privind Moldova, ambasadoarea a subliniat importanța politică a acestuia pentru avansarea țării pe calea eurointegrării.

„Sprijinul Parlamentului European este un element esențial fără de care nu se poate merge înainte”, a spus Morari, adăugând că Parlamentul European ocupă tradițional una dintre cele mai active poziții în problema extinderii UE.

Diplomatul a comentat separat demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu și posibila influență a schimbării Guvernului asupra cursului european al țării. Potrivit ei, Comisia Europeană consideră astfel de schimbări un proces democratic normal.

„Schimbarea guvernelor are loc în orice democrație și este un indicator al funcționării acesteia. Acest lucru nu ar trebui să afecteze procesul de aderare, activitatea continuă în regim obișnuit”, a declarat ambasadoarea.

Morari a subliniat că autoritățile continuă pregătirile pentru deschiderea noilor clustere de negocieri, îndeplinirea condițiilor intermediare și implementarea recomandărilor Comisiei Europene.

„Munca nu s-a oprit după schimbarea Guvernului. Este important să păstrăm rezultatele obținute și să ne concentrăm pe îndeplinirea sarcinilor rămase, pentru a avansa conform calendarului ambițios pe care îl are Republica Moldova”, a concluzionat ambasadoarea Moldovei la UE.

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