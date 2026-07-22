Moldova va primi o factură pentru contribuțiile neachitate la ieșirea din CSI.

Republica Moldova urmează să achite datoria la contribuțiile obligatorii în bugetul unic al Comunității Statelor Independente (CSI), acumulată în câțiva ani, a declarat secretarul general al CSI, Serghei Lebedev.

„Moldova nu a plătit contribuțiile la bugetul unic al CSI timp de mai mulți ani, astfel că experții au stabilit acum ce trebuie să compenseze. Probabil i se va prezenta o factură”, a declarat el, citat de gazeta.ru.

Lebedev a menționat că nu își asumă să evalueze dacă va fi posibilă recuperarea datoriei. El și-a exprimat speranța că Moldova va plăti suma acumulată.

În martie, deciziile privind ieșirea Moldovei din acordurile de bază ale CSI — privind crearea Comunității, statutul și Declarația de la Alma-Ata — au fost aprobate de președinta Maia Sandu și au intrat în vigoare. De asemenea, conform hotărârii, Guvernul a denunțat Statutul CSI, semnat la Minsk la 22 ianuarie 1993.