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rupor.md logorupor
8 Iulie 2026, 23:11
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Moldova va găzdui, în 2027, Conferința președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la UE

Decizia privind organizarea reuniunii în Republica Moldova a fost aprobată la congresul de constituire desfășurat la Belgrad.

Moldova va găzdui, în 2027, Conferința președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la UE.
Moldova va găzdui, în 2027, Conferința președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la UE.

Acolo, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și omologii săi din celelalte state candidate au semnat o declarație comună și au creat o platformă permanentă de dialog.

Prima întâlnire a conducătorilor parlamentelor a avut loc la Belgrad, pe 7 și 8 iulie. Într-un document comun, părțile au subliniat că procesul de aderare la Uniunea Europeană are o importanță strategică pentru state și cetățenii lor. Participanții la întâlnire au remarcat că tocmai parlamentele sunt responsabile să promoveze legi pentru reforme, să controleze aplicarea acestora și să întărească democrația pe calea europeană, transmite rupor.md.

Toate statele semnatare au confirmat disponibilitatea de a implementa eficient standardele europene și de a continua transformările interne. Platforma creată va ajuta țările să intensifice cooperarea interparlamentară. Acum partenerii vor organiza consultări regulate și vor face schimb de experiență de succes în domeniul integrării europene.

Noul parteneriat va acoperi toate nivelurile de activitate ale organelor legislative. În activitatea comună vor fi implicate nu doar președinții parlamentelor, ci și comisiile de profil, grupurile parlamentare și angajații secretariatelor. Totodată, Conferința președinților parlamentelor țărilor candidate va deveni un eveniment anual și va funcționa ca un mecanism permanent de dialog.

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