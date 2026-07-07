Moldova, Ucraina și Serbia formează o alianță parlamentară pentru aderarea la UE.

La Belgrad a fost deschisă prima Conferință a președinților de parlamente din țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, la care participă președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

Potrivit comunicatului Adunării Naționale a Republicii Serbia, tema forumului este „Integrarea europeană în noile condiții geopolitice: rolul parlamentelor țărilor-candidate în consolidarea cooperării europene și promovarea procesului de aderare la Uniunea Europeană”, scrie logos-pres.md.

După ceremonia de deschidere va avea loc o discuție în plen a președinților parlamentelor țărilor-candidate la aderarea la UE. Participanții vor dezbate rolul parlamentelor naționale în procesul de integrare europeană a țărilor-candidate, precum și diferite modele de consolidare a cooperării interparlamentare.

În plus, partea gazdă a precizat că, în marja summitului, sunt planificate negocieri bilaterale între conducătorii parlamentelor Serbiei și Ucrainei pentru coordonarea acțiunilor comune înainte de aderarea la UE.

Totodată, serviciul de presă al Parlamentului Republicii Moldova anunță întâlniri ale lui Igor Grosu cu colegi din Ucraina și Serbia.

Conferința este organizată la inițiativa președintei Adunării Naționale a Serbiei, Ana Brnabić, și a președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk. Forumul este conceput ca o platformă permanentă pentru dialog, coordonare și schimb de experiență între statele-candidate pe drumul lor spre UE.

Trebuie menționat că Republica Moldova a depus cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022 — după Ucraina, iar statutul oficial de candidat l-a obținut la 23 iunie 2022. Serbia a primit acest statut în martie 2012, la trei ani după depunerea cererii.