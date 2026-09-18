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realitatea.md logorealitatea
18 Septembrie 2026, 21:36
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Moldova și RD Congo intenționează să extindă cooperarea

Republica Moldova și Republica Democratică Congo examinează posibilitatea extinderii cooperării bilaterale în domeniile agriculturii, comerțului și educației.

Moldova și RD Congo intenționează să extindă cooperarea.
Moldova și RD Congo intenționează să extindă cooperarea.

Despre acest lucru au comunicat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, în urma întrevederii viceprim-ministrului și ministrului de Externe, Mihai Popșoi, cu delegația Republicii Democratice Congo, transmite realitatea.md.

Delegația congoleză a fost condusă de ministrul delegat pentru Francofonie și Diaspora Congoleză, Crispin Mbadu Phanzu.

În cadrul negocierilor, părțile au discutat perspectivele dezvoltării relațiilor bilaterale și extinderii cooperării economice. Mihai Popșoi a subliniat interesul Republicii Moldova pentru aprofundarea dialogului cu statele africane și identificarea unor noi oportunități de cooperare.

„Pentru Republica Moldova, Francofonia este mai mult decât un spațiu lingvistic, este o platformă de dialog, solidaritate și cooperare”, a declarat Popșoi.

Potrivit acestuia, în actualele condiții internaționale, este important rolul Francofoniei în apropierea societăților, promovarea păcii și identificarea unor răspunsuri comune la provocări precum dezinformarea și securitatea cibernetică.

În cadrul întrevederii, Juliana Lumumba Amato și-a prezentat viziunea privind dezvoltarea Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), precum și prioritățile candidaturii sale. Printre acestea se numără dezvoltarea educației și susținerea tinerilor, transformarea digitală, cooperarea economică, promovarea păcii și consolidarea solidarității în spațiul francofon.

Separat, părțile au discutat perspectiva stabilirii relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Republica Democratică Congo.

În urma întrevederii, reprezentanții celor două țări au convenit să continue dialogul activ și să lucreze pentru dezvoltarea în continuare a cooperării bilaterale.

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