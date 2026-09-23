Moldova și Mongolia au eliminat vizele pentru pașapoartele diplomatice și de serviciu.

Chișinău și Ulan Bator au convenit asupra abolirii regimului de vize pentru deținătorii de pașapoarte de serviciu și diplomatice.

Despre aceasta a anunțat Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, în urma întrevederii șefilor diplomațiilor celor două țări la New York, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU, transmite rupor.md.

Documentul a fost semnat de ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și șefa diplomației mongole, Battsetseg Batmunkh, în timpul unei întrevederi oficiale desfășurate în marja evenimentelor din SUA. De acum înainte, deținătorii pașapoartelor diplomatice și de serviciu din ambele țări vor putea intra, ieși și se afla pe teritoriul celuilalt stat fără viză. Perioada de ședere fără viză va fi de până la 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile. Ministerul subliniază că această măsură are scopul de a simplifica deplasările reciproce ale oficialilor și de a contribui la consolidarea contactelor dintre state.

În cadrul negocierilor, miniștrii au discutat, de asemenea, despre starea actuală a relațiilor bilaterale. Popșoi a confirmat interesul autorităților moldovenești pentru extinderea cooperării, punând un accent deosebit pe domeniile economic și cultural, precum și pe dezvoltarea cadrului juridic și contractual dintre țări.

Relațiile diplomatice dintre Republica Moldova și Mongolia au fost stabilite pe 30 ianuarie 1992, însă până în prezent nu au fost adoptate acorduri de acest nivel în domeniul călătoriilor.