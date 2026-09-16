Moldova pregătește un plan pentru un parlament deschis pentru perioada 2026–2028.

Reprezentanții Secretariatului Parlamentului și ai societății civile au discutat noi măsuri pentru sporirea transparenței activității organului legislativ.

Reuniunea a avut loc pe 16 septembrie, în cadrul pregătirii Planului de acțiuni pentru guvernare deschisă pentru anii 2026–2028, cu participarea Promo-LEX, transmite rupor.md.

Participanții au propus dezvoltarea mecanismelor de deschidere deja existente și consolidarea participării cetățenilor la luarea deciziilor. Printre direcțiile discutate se numără urmărirea procesului de adoptare a legilor, accesul la date deschise și posibilitatea reutilizării acestora, îmbunătățirea comunicării în regiuni și organizarea adunărilor cetățenești.

Deputata Ana Calinici a menționat că planul este elaborat și va fi implementat împreună cu societatea civilă. Potrivit acesteia, un asemenea format permite concentrarea asupra transparenței și implicării cetățenilor în procesul de luare a deciziilor.

Secretarul general al Parlamentului, Victor Agrici, a declarat că un parlament deschis trebuie să fie accesibil cetățenilor și să țină cont de necesitățile societății. El a subliniat, de asemenea, că pentru un parlament orientat spre integrarea europeană, deschiderea reprezintă una dintre direcțiile importante de activitate.

Planul de acțiuni pentru guvernare deschisă pentru anii 2026–2028 se află deocamdată în etapa de elaborare. În perioada următoare sunt planificate reuniuni de lucru suplimentare, în cadrul cărora propunerile societății civile urmează să fie definitivate și incluse în angajamentele finale ale inițiativei „Parlamentul Deschis”. Pentru Parlamentul Republicii Moldova, aceasta va fi prima participare la această inițiativă.