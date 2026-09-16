theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
16 Septembrie 2026, 13:24
7 662
Copiază linkul
Link copiat

Moldova pregătește un plan pentru un parlament deschis pentru perioada 2026–2028

Reprezentanții Secretariatului Parlamentului și ai societății civile au discutat noi măsuri pentru sporirea transparenței activității organului legislativ.

Moldova pregătește un plan pentru un parlament deschis pentru perioada 2026–2028.
Moldova pregătește un plan pentru un parlament deschis pentru perioada 2026–2028.

Reuniunea a avut loc pe 16 septembrie, în cadrul pregătirii Planului de acțiuni pentru guvernare deschisă pentru anii 2026–2028, cu participarea Promo-LEX, transmite rupor.md.

Participanții au propus dezvoltarea mecanismelor de deschidere deja existente și consolidarea participării cetățenilor la luarea deciziilor. Printre direcțiile discutate se numără urmărirea procesului de adoptare a legilor, accesul la date deschise și posibilitatea reutilizării acestora, îmbunătățirea comunicării în regiuni și organizarea adunărilor cetățenești.

Deputata Ana Calinici a menționat că planul este elaborat și va fi implementat împreună cu societatea civilă. Potrivit acesteia, un asemenea format permite concentrarea asupra transparenței și implicării cetățenilor în procesul de luare a deciziilor.

Secretarul general al Parlamentului, Victor Agrici, a declarat că un parlament deschis trebuie să fie accesibil cetățenilor și să țină cont de necesitățile societății. El a subliniat, de asemenea, că pentru un parlament orientat spre integrarea europeană, deschiderea reprezintă una dintre direcțiile importante de activitate.

Planul de acțiuni pentru guvernare deschisă pentru anii 2026–2028 se află deocamdată în etapa de elaborare. În perioada următoare sunt planificate reuniuni de lucru suplimentare, în cadrul cărora propunerile societății civile urmează să fie definitivate și incluse în angajamentele finale ale inițiativei „Parlamentul Deschis”. Pentru Parlamentul Republicii Moldova, aceasta va fi prima participare la această inițiativă.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici