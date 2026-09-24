Moldova a susținut apelul ONU către Rusia privind încetarea imediată a focului în Ucraina.

Republica Moldova, alături de peste 50 de țări membre ale ONU, a susținut o declarație comună care cere încetarea completă și necondiționată a focului în Ucraina.

Despre acest lucru informează Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, în urma conferinței de presă desfășurate la 24 septembrie 2026, înaintea ședinței Consiliului de Securitate al ONU de la New York, transmite rupor.md.

În documentul comun, participanții au condamnat escaladarea atacurilor asupra civililor și infrastructurii Ucrainei, precum și acțiunile care creează o amenințare pentru statele vecine și securitatea navigației în Marea Neagră.

„Statele participante și-au reconfirmat sprijinul neclintit pentru Ucraina și angajamentul față de principiile Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, independența și integritatea teritorială”, se subliniază în declarație.

Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Moldovei, Mihai Popșoi, a participat direct la ședința Consiliului de Securitate al ONU, consacrată chestiunii ucrainene. În cadrul ședinței, țările au îndemnat partea rusă să reia negocierile pentru a ajunge la o pace justă și durabilă, bazată pe normele dreptului internațional.