theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
24 Septembrie 2026, 15:30
1 389
Copiază linkul
Link copiat

Moldova a susținut apelul ONU către Rusia privind încetarea imediată a focului în Ucraina

Republica Moldova, alături de peste 50 de țări membre ale ONU, a susținut o declarație comună care cere încetarea completă și necondiționată a focului în Ucraina.

Moldova a susținut apelul ONU către Rusia privind încetarea imediată a focului în Ucraina.
Moldova a susținut apelul ONU către Rusia privind încetarea imediată a focului în Ucraina.

Despre acest lucru informează Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, în urma conferinței de presă desfășurate la 24 septembrie 2026, înaintea ședinței Consiliului de Securitate al ONU de la New York, transmite rupor.md.

În documentul comun, participanții au condamnat escaladarea atacurilor asupra civililor și infrastructurii Ucrainei, precum și acțiunile care creează o amenințare pentru statele vecine și securitatea navigației în Marea Neagră.

„Statele participante și-au reconfirmat sprijinul neclintit pentru Ucraina și angajamentul față de principiile Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, independența și integritatea teritorială”, se subliniază în declarație.

Vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe al Moldovei, Mihai Popșoi, a participat direct la ședința Consiliului de Securitate al ONU, consacrată chestiunii ucrainene. În cadrul ședinței, țările au îndemnat partea rusă să reia negocierile pentru a ajunge la o pace justă și durabilă, bazată pe normele dreptului internațional.

Moldova a susținut apelul ONU către Rusia privind încetarea imediată a focului în Ucraina

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici