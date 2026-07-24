Moldova a ratificat convenția privind înființarea unei comisii de revendicări pentru Ucraina.

Parlamentul a ratificat joi Convenția privind înființarea unei comisii internaționale de revendicări pentru Ucraina, semnat la Haga pe 16 decembrie 2025

În a doua lectură, pentru adoptarea documentului au votat 62 de deputați, transmite infotag.md.

Președinta comisiei parlamentare pentru politică externă, Doina Gherman, a menționat că documentul prevede crearea, în cadrul sistemului Consiliului Europei, a Comisiei Internaționale pentru examinarea cererilor de despăgubire pentru Ucraina, ca organ administrativ internațional independent.

„Comisia va examina și evalua cererile privind despăgubirile pentru daune, pierderi sau prejudicii cauzate de acțiuni ilegale din punct de vedere al dreptului internațional ale Federației Ruse în Ucraina sau împotriva Ucrainei, începând cu 24 februarie 2022, și va stabili cuantumul compensațiilor ce trebuie plătite în fiecare caz concret”, a declarat vicepreședinta Parlamentului.

Potrivit acesteia, tipurile de daune includ victime umane, distrugerea infrastructurii, precum și deteriorarea proprietății. Cererile de despăgubire vor putea fi depuse atât de persoanele fizice și juridice afectate, cât și de statul ucrainean, inclusiv de autoritățile regionale și locale.

Crearea Comisiei se bazează pe rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind despăgubirea pentru daunele cauzate Ucrainei și reprezintă o etapă ulterioară după înființarea Registrului daunelor, instituit de Consiliul Europei în 2023.

Scopul Convenției este de a asigura tragerea Federației Ruse la răspundere internațională pentru încălcările dreptului internațional comise împotriva Ucrainei și de a o obliga la despăgubirea completă a prejudiciilor cauzate. Ratificarea Convenției nu conferă Republicii Moldova statutul de parte într-un litigiu internațional împotriva Federației Ruse și nu impune statului obligația de a plăti compensații persoanelor afectate.

Convenția a fost semnată de aproximativ 40 de state membre ale Consiliului Europei, precum și de Canada și Uniunea Europeană. Documentul va intra în vigoare, iar Comisia își va începe activitatea după ratificarea de către cel puțin 25 de state sau organizații regionale.