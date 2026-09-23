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logos-press.md logologos-press
23 Septembrie 2026, 10:26
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Moldova a cerut instituirea unui moratoriu privind pedeapsa cu moartea în Iran

Republica Moldova și-a exprimat profunda îngrijorare față de reprimarea brutală a protestelor din Iran.

Moldova a cerut instituirea unui moratoriu asupra pedepsei cu moartea în Iran.
Moldova a cerut instituirea unui moratoriu asupra pedepsei cu moartea în Iran.

Acest lucru a fost declarat de delegația Republicii Moldova în cadrul dialogului privind situația drepturilor omului în Iran, desfășurat la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului de la Geneva, relatează logos-press.md.

„În cadrul dialogului privind situația drepturilor omului în Iran, țara noastră și-a exprimat profunda îngrijorare față de reprimarea brutală a protestelor, inclusiv față de utilizarea forței letale împotriva protestatarilor. Moldova a condamnat, de asemenea, intensificarea aplicării pedepsei cu moartea și a reiterat apelul de a institui un moratoriu în vederea abolirii acesteia”, se menționează într-un comunicat al Misiunii Republicii Moldova la Geneva.

În contextul situației instabile de securitate din Iran și Orientul Mijlociu, Republica Moldova a subliniat necesitatea prevenirii oricărei escaladări, continuării eforturilor diplomatice, protejării populației civile și respectării dreptului internațional.

Republica Moldova a participat, în zilele de 21-22 septembrie, la dialoguri interactive privind situația drepturilor omului în Federația Rusă, Iran și Ucraina. În cadrul acestora au luat cuvântul ambasadorul Vladimir Cuc și adjunctul reprezentantului permanent, Marin Cebotari.

În cadrul dialogului cu Comisia Internațională Independentă de Anchetă privind Ucraina, Republica Moldova a subliniat din nou necesitatea investigării încălcărilor drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar, comise în contextul agresiunii ruse împotriva Ucrainei.

În cadrul aceluiași dialog, Republica Moldova a indicat o creștere semnificativă a numărului de încălcări ale spațiului său aerian de către drone rusești. Potrivit Misiunii Republicii Moldova la Geneva, în acest an au fost deja înregistrate 39 de astfel de incidente.

Republica Moldova a reiterat apelul către autoritățile ruse „să coopereze pe deplin cu mecanismele internaționale în domeniul drepturilor omului, inclusiv în cadrul mandatului Raportorului Special, și să îi ofere acces neîngrădit”.

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