Misail-Nichitin: Prioritatea noastră este siguranța oamenilor și încrederea în stat.

Daniella Misail-Nichitin, după depunerea jurământului, a declarat că principalul obiectiv al noului său mandat va fi creșterea securității cetățenilor și consolidarea încrederii în instituțiile statului.

Ea a subliniat, de asemenea, că va continua să muncească pentru viitorul european al Republicii Moldova, transmite protv.md.

După ceremonia de învestire, Daniella Misail-Nichitin a susținut o declarație publică în care a vorbit despre prioritățile noului mandat în funcția de ministru al Afacerilor Interne.

„Am început noul mandat cu aceeași responsabilitate față de oameni, față de Republica Moldova și față de viitorul european al țării noastre. Prioritățile noastre au un scop clar — mai multă siguranță pentru oameni și mai multă încredere în instituțiile statului”, a declarat Daniella Misail-Nichitin, ministrul Afacerilor Interne.

Ministrul a menționat, de asemenea, că echipa sa va continua să meargă înainte „cu încredere și hotărâre”.

Daniella Misail-Nichitin este juristă, activând de mulți ani în domeniul afacerilor interne și securității. Din ianuarie 2022 până în noiembrie 2024 a deținut funcția de secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne, iar pe 19 noiembrie 2024 a fost numită ministru al Afacerilor Interne.

În iulie 2026, Daniella Misail-Nichitin a fost numită din nou în această funcție în cadrul noului Guvern.