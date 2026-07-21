Miniștrii Guvernului Tofan vor avea o perioadă de probă de până la 6 luni.

Miniștrii din Guvernul condus de Vasile Tofan vor fi evaluați în privința eficienței după primele 3–6 luni de activitate. În funcție de rezultate, premierul își rezervă dreptul de a modifica componența cabinetului.

Despre aceasta a declarat deputatul PAS Adrian Băluțel.

Potrivit parlamentarului, încă de la început, Vasile Tofan și-a propus să combine continuitatea proiectelor deja implementate cu „un aflux de energie nouă” în Guvern, iar evaluarea miniștrilor se va baza exclusiv pe rezultatele muncii lor, transmite moldova1.md.

„Domnul Tofan a declarat încă din prima zi după numire că este necesar să se combine două elemente. Primul este ritmul alert cu care ne mișcăm, inclusiv în procesul de integrare europeană, implementarea reformelor curente și a proiectelor de infrastructură. Al doilea este necesitatea atragerii de oameni noi și de energie nouă. Domnul Tofan a spus clar că își rezervă 3–6 luni pentru a evalua activitatea miniștrilor și își păstrează dreptul, dacă este necesar, să facă schimbări în componența Guvernului”, a declarat Băluțel.

Deputatul PAS consideră că această abordare arată că Vasile Tofan va fi un prim-ministru „activ”, care va cere rezultate concrete din partea membrilor cabinetului său.

Totodată, parlamentarul a subliniat că eventualele schimbări de personal nu trebuie să împiedice reformele deja începute și procesele cheie, inclusiv cele legate de integrarea europeană a Moldovei.

„În același timp, el înțelege că procesul de schimbare nu trebuie să întrerupă procesele importante care sunt deja în derulare. Vedem dorința de a continua proiectele începute și trebuie să recunoaștem că în domeniul reformelor europene s-au înregistrat deja succese destul de semnificative”, a remarcat deputatul.

Potrivit acestuia, una dintre principalele sarcini ale noului Guvern va fi găsirea unui echilibru între realizarea reformelor și protejarea cetățenilor de posibilele consecințe negative ale acestor schimbări. Băluțel a amintit, de asemenea, că Vasile Tofan vine din mediul de afaceri și acum trebuie să demonstreze că este capabil să atragă investiții și să reducă barierele birocratice pentru companii.