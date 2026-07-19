Mija: Parteneriatul cu NATO completează parcursul european al Republicii Moldova.

Parteneriatul cu NATO completează parcursul european al Republicii Moldova și contribuie la modernizarea sectorului de securitate, fără să contravină statutului constituțional de neutralitate a țării.

Mesajul a fost transmis de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, în cadrul unui briefing dedicat rezultatelor summitului NATO de la Ankara, din Turcia, informează ipn.md.

Secretarul de stat al MAE, Valeriu Mija, a declarat că Republica Moldova își dorește consolidarea parteneriatului cu Alianța Nord-Atlantică prin proiecte de modernizare și reformare a instituțiilor din domeniul securității. Potrivit oficialului, cooperarea cu NATO completează sprijinul oferit de UE și contribuie la dezvoltarea capacităților de apărare ale țării.

Întrebat dacă statutul de neutralitate limitează oportunitățile Republicii Moldova de a beneficia de garanții sau asistență de securitate din partea NATO ori a statelor membre, secretarul de stat a explicat că neutralitatea este un statut juridic care nu împiedică statul să-și consolideze capacitățile de autoapărare și să solicite sprijin din partea partenerilor externi. El a invocat prevederile Cartei Organizației Națiunilor Unite privind dreptul statelor la autoapărare și a dat exemplul Elveției, care, deși neutră, investește constant în propriile capacități de apărare.

Totodată, șefa Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova, Agne Gleveckaite, a reafirmat că Alianța își menține sprijinul pentru Republica Moldova și a subliniat că NATO și Uniunea Europeană acționează complementar în susținerea rezilienței și securității țării. Totodată, aceasta a accentuat importanța combaterii dezinformării și a unei comunicări corecte privind cooperarea dintre Republica Moldova și NATO.

În același timp, aceasta a declarat că modernizarea sectorului de securitate este deja în desfășurare datorită sprijinului aliaților și a subliniat că NATO și Uniunea Europeană sunt organizații complementare, nu rivale, în ceea ce privește sprijinul acordat Republicii Moldova.

La rândul său, ambasadorul Poloniei la Chișinău, Tomasz Kobz, a menționat că declarația adoptată la summitul NATO de la Ankara transmite mesaje clare privind unitatea Alianței și a calificat reuniunea drept un succes. Potrivit diplomatului, summitul a confirmat unitatea și hotărârea Alianței de a apăra securitatea europeană și a transmis un semnal pozitiv inclusiv pentru Republica Moldova.

Totodată, acesta a declarat că neutralitatea presupune investiții semnificative în apărare, menționând exemplele Elveției, Suediei și Finlandei. Diplomatul a subliniat că experiența acestor state demonstrează că statutul de neutralitate nu exclude dezvoltarea unor capacități solide de apărare și cooperarea cu partenerii internaționali.