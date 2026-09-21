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logos-press.md logologos-press
21 Septembrie 2026, 11:53
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Mihai Popșoi va participa la summitul Platformei Crimeea de la New York

Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi, va participa la cel de-al șaselea summit al Platformei Crimeea de la New York, în cadrul unei vizite de lucru în SUA.

Mihai Popșoi va participa la summitul Platformei Crimeea de la New York.
Mihai Popșoi va participa la summitul Platformei Crimeea de la New York.

Ministrul face parte din delegația Republicii Moldova, condusă de prim-ministrul Vasile Tofan, care va participa la segmentul la nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, scrie logos-pres.md.

Agenda lui Mihai Popșoi la New York include, de asemenea, participarea și luările de cuvânt la o serie de reuniuni la nivel înalt. Printre acestea se numără ședința Grupului de prieteni pentru tragerea la răspundere pentru crimele comise în Ucraina, o reuniune privind prevenirea, pregătirea și răspunsul la pandemii, precum și un eveniment dedicat aniversării a 75 de ani de la adoptarea Convenției din 1951 privind statutul refugiaților.

De asemenea, ministrul va participa la summitul „Parteneriat pentru multilateralism, drept internațional, pace și prosperitate”.

În cadrul vizitei, Mihai Popșoi va avea întrevederi cu miniștrii afacerilor externe ai Ungariei, Emiratelor Arabe Unite, Egiptului, Kazahstanului, Azerbaidjanului, Tunisiei și Chile. De asemenea, va purta negocieri cu reprezentanți ai conducerii ONU, cu directorul general al UNESCO, cu Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiați și cu Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

După cum menționează MAE, participarea la segmentul la nivel înalt al Adunării Generale a ONU reprezintă o oportunitate de a promova interesele și prioritățile naționale ale Republicii Moldova, precum și de a consolida cooperarea cu partenerii internaționali.

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