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logos.press.md logologos
16 Iulie 2026, 10:51
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Merz a prezentat un scenariu negativ pentru Moldova și Ucraina

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a enunțat pentru Ucraina și Moldova două scenarii negative principale.

Merz a prezentat un scenariu negativ pentru Moldova și Ucraina.
Merz a prezentat un scenariu negativ pentru Moldova și Ucraina.

Acestea sunt amenințarea unei agresiuni militare directe în cazul înfrângerii Ucrainei, precum și o încetinire semnificativă sau o schimbare a formatului integrării lor europene.

Discuțiile privind căile integrării treptate în UE a Ucrainei, Moldovei și țărilor din Balcanii de Vest continuă în Comisia Europeană până în prezent, chiar și după deschiderea celui de-al șaselea cluster de negocieri, scrie logos-pres.md.

Merz a prezentat două variante — una proastă și una foarte proastă: calitatea de membru „fără drept de vot” în UE sau chiar fără calitatea de membru.

„Scopul meu este să deschid deja acum pentru Moldova, Ucraina, precum și pentru statele din Balcanii de Vest o perspectivă concretă de aderare la Uniunea Europeană. De 13 ani nu am acceptat noi membri în UE, deși mai multor țări europene li s-a promis calitatea de membru.

Acum există două variante. Ori renunțăm la aceste promisiuni, ceea ce este imposibil. Din punctul meu de vedere, aceasta ar fi cea mai proastă decizie pentru toți. Ori recunoaștem că procesul necesită timp. Este complicat, dar trebuie să continuăm să avansăm pas cu pas și să facem următorul pas — să oferim o formă de calitate de membru asociat.

Poate fi numită și altfel, dar este vorba despre o calitate de membru în Uniunea Europeană fără drept de vot în instituțiile sale, însă cu o integrare atât de strânsă cu UE, încât calitatea deplină de membru să devină apoi următorul pas logic”, a declarat el.

Cancelarul Germaniei a prezentat această teză în cadrul conferinței sale tradiționale de presă de vară de la Berlin, care a avut loc înainte ca Bundestagul să intre în vacanța parlamentară.

Sursă
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