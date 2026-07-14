Marta Kos: Moldova contribuie deja semnificativ la securitatea Europei.

Comisarul european a subliniat că toate condițiile tehnice pentru avansarea negocierilor sunt deja îndeplinite și a lansat un apel către președinția irlandeză a Consiliului UE să sprijine accelerarea procesului de aderare.

„Este o super marți pentru extinderea Uniunii Europene și Republica Moldova. Este o parte a acestui proces. Astăzi avem cele patru conferințe pentru R. Moldova, Ucraina, Muntenegru, Albania. Niciodată nu am avut atâtea conferințe, atâta prezență într-o singură zi și aceste discuții sunt, precum acum, sub auspiciul președinției irlandeze.

Vom avea mult de muncit și cred că va fi o președinție cu multă bătaie de cap... Astăzi deschidem clusterul 6. Clusterul care ține de relațiile externe, dar și de politicile de securitate și de apărare. Acesta este domeniul în care Republica Moldova deja vine cu o contribuție puternică pentru Uniunea Europeană”, a declarat Marta Kos, transmite deschide.md.

„Toate, din punct de vedere tehnic, sunt pregătite. Dragă Tomas, (n.r. ministrul irlandez pentru Afaceri Europene și Apărare, Thomas Byrne) mizăm mult pe dumneavoastră în cadrul președinției irlandeze pentru a ne sprijini în aceste eforturi”, a spus Kos.

Comisarul a descris deschiderea clusterului VI drept un moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova, subliniind că domeniile acoperite de acesta depășesc dimensiunea tehnică a negocierilor și vizează rolul pe care statele membre îl au în cadrul Uniunii Europene.

„Domeniile de politici care sunt acoperite de clusterul 6 sunt, de fapt, nucleul pentru a construi o Europă independentă, stabilă, care poate să facă față acestei furtuni geopolitice de care ne ciocnim astăzi. Unii zic că clusterul VI și cele două capitole din acest cluster sunt ușoare. Nu sunt ușoare! Acest cluster este unul foarte important, fiindcă el determină modul în care noi, Uniunea Europeană, suntem pregătiți să stăm împreună”, a declarat Marta Kos.

Potrivit ei, clusterul 6 reflectă însăși esența apartenenței la Uniunea Europeană.

„El ține, de fapt, de acțiunea noastră externă, de apărarea intereselor și valorilor noastre, pentru a consolida securitatea noastră colectivă, dar și, cel mai important, ține de un mesaj pe care îl pronunțăm într-o singură voce europeană. Acest cluster, de fapt, presupune exact esența de a fi membru al UE. Vorbește despre acel rol pe care ni-l asumăm în momentul în care devenim membri ai Uniunii Europene”, a spus ea.

Marta Kos a evidențiat și contribuția pe care Republica Moldova o are deja la securitatea continentului european, menționând că țara este un partener important în combaterea amenințărilor hibride.

„Republica Moldova este parte a arhitecturii de securitate a continentului nostru. Eforturile de îmbunătățire a convergenței dintre toate părțile Republicii Moldova pentru a asigura integritatea sa teritorială sunt contribuții importante pentru stabilitatea europeană. Și în multe domenii Republica Moldova deja ajută să protejăm securitatea europeană”, a continuat ea.

Totodată, oficialul european a remarcat experiența acumulată de Republica Moldova în contracararea tentativelor de destabilizare venite din partea Rusiei.

„Republica Moldova a devenit una dintre țările cu cea mai mare experiență din Europa în contracararea amenințărilor hibride împotriva societății democratice. Pe parcursul anilor precedenți, Rusia a încercat să submineze de mai multe ori alegerea europeană a Republicii Moldova și de fiecare dată a suferit eșec. Lecțiile însușite de Republica Moldova ajută acum să protejăm alegerile din întreaga Uniune Europeană și să sprijinim partenerii din vecinătatea noastră”, a spus Marta Kos.