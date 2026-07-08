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rupor.md logorupor
8 Iulie 2026, 17:27
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Marta Kos: Fac apel la accelerarea negocierilor privind aderarea Republicii Moldova la UE

Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a cerut deschiderea cât mai rapidă a tuturor clusterelor de negocieri în cadrul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Marta Kos: Fac apel la accelerarea negocierilor privind aderarea Republicii Moldova la UE.
Marta Kos: Fac apel la accelerarea negocierilor privind aderarea Republicii Moldova la UE.

Potrivit acesteia, țara înregistrează ritmuri impresionante în implementarea reformelor, iar sprijinul pentru Moldova reprezintă o investiție într-o Europă mai puternică, mai sigură și unită, transmite rupor.md.

Vorbind în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European, în timpul dezbaterii rapoartelor privind Moldova, Ucraina și Serbia, Marta Kos a subliniat că republica rezistă cu succes intervențiilor străine și amenințărilor hibride, avansând consecvent pe calea integrării europene.

„Sprijinul pentru Republica Moldova este o investiție într-o Europă mai puternică, mai sigură și unită. În ultimii ani am văzut o țară care a ales calea europeană și drumul către aderarea la Uniunea Europeană. Această alegere suverană merită sprijinul nostru deplin”, a declarat comisarul european.

De asemenea, ea a evidențiat succesele Moldovei în implementarea Planului de creștere. Potrivit Martei Kos, nivelul realizării angajamentelor a ajuns la 93%, ceea ce reprezintă cel mai bun rezultat dintre toate țările candidate implicate în programe similare.

În același timp, comisarul european a menționat că Moldova trebuie să continue reformele, în special în domeniul justiției, luptei împotriva corupției și guvernanței economice, deoarece acestea sunt condițiile-cheie pentru deschiderea unor noi capitole de negociere.

Reamintim că primul cluster de negociere „Valori fundamentale” a fost deschis pe 15 iunie 2026, în Luxemburg. Totodată, astăzi vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat că Moldova a primit invitația de a prezenta poziția de negociere pentru clusterul nr. 6 „Relații externe”.

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