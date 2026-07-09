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omniapres
9 Iulie 2026, 12:15
14 201
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Marian, despre scandalul imobiliar cu Trubca: Nu cunoșteam nimic despre această afacere

Radu Marian a reacționat după ce a fost acuzat că propunerile sale privind dezvoltarea pieței imobiliare ar fi favorizat interesele colegului său de partid, Alexandr Trubca, despre ale cărui investiții imobiliare s-a aflat recent.

Marian, despre scandalul imobiliar cu Trubca: Nu cunoșteam nimic despre această afacere.
Marian, despre scandalul imobiliar cu Trubca: Nu cunoșteam nimic despre această afacere.

Marian respinge acuzațiile și afirmă că nu știa despre afacerile lui Trubca în domeniul imobiliar atunci când a promovat soluțiile pentru criza locuințelor, scrie omniapres.md.

„Este regretabil că deja atâta oară faceți postări prin care mă atacați prin presupuneri și speculații, așa cum ați făcut în această postare, sau în ceea ce cu audierile publice. Dar e dreptul dumneavoastră”, a scris deputatul.

Potrivit lui Radu Marian, problema prețurilor ridicate la apartamente este cauzată de lipsa ofertei de locuințe, iar soluțiile propuse de el sunt susținute de specialiști.

„Orice expert, specialist respectabil în domeniu o să vă zică că există deficit de locuințe în Chișinău, care în mare parte și explică prețurile exagerate”, a afirmat parlamentarul.

El susține că este nevoie de construirea mai multor locuințe în afara Chișinăului, unde există terenuri disponibile, dar și de valorificarea terenurilor și spațiilor abandonate din interiorul orașului. Totodată, Marian consideră că Primăria Chișinău ar trebui să încurajeze ocuparea apartamentelor care stau goale.

Referindu-se direct la controversa din jurul lui Alexandr Trubca, deputatul a precizat: „Nu cunoșteam despre această afacere a lui Alex Trubca, am aflat și eu despre această din postarea sa publică. Așa că această propunere de politică publică pe care am expus-o inclusiv la dumneavoastră în emisiune nu are nicio legătură cu cazul dat.”

Declarațiile vin după ce jurnalistul Vitalie Călugăreanu a sugerat că pozițiile exprimate anterior de Radu Marian privind stimularea construcției de locuințe în jurul Chișinăului ar putea avantaja dezvoltatorii imobiliari, inclusiv pe Alexandr Trubca, care a recunoscut recent că a investit în acest domeniu.

Marian, despre scandalul imobiliar cu Trubca: Nu cunoșteam nimic despre această afacere

Marian, despre scandalul imobiliar cu Trubca: Nu cunoșteam nimic despre această afacere

Sursă
omniapres
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