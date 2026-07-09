Marian, despre salariul mare al rudei în AAC: Costiuc aberează.

Vasile Costiuc a declarat că deputatul PAS Radu Marian a facilitat numirea cumnatei sale în funcția de șefă de direcție în cadrul Autorității Aeronautice Civile (AAC).

Liderul partidului „Democrația Acasă” susține că salariul anual al acesteia este de 592.590 de lei și primește, de asemenea, o indemnizație pentru îngrijirea copilului în valoare de 257.000 de lei.

Radu Marian a numit aceste acuzații „aberații”.

„De la verișoare la cumnate. Ar fi fost cumva prost și ilegal dacă Radu Marian avea grijă de un kent care a crescut la Poșta Veche într-o curte cu el și pe care l-a propulsat director la MoldATSA, recomandat ca un băiat bun, care zboară pe toate tipurile de avioane posibile de desena cu mâna pe CV. Astăzi vorbim despre cumnata lui Radu Marian, care s-a căsătorit, în 2024, cu fratele, cel care cântă în cor. Cumnata e șefă la Autoritatea Aeronautică Civilă. Cum ați reușit să o promovați? Domnule Marian, ați recomandat-o sau nu? Pentru că fiind consilieră la Sângera o fi zis că poate lucra la Aeroport, acolo și salariile sunt bune. Nu am nimic împotriva doamnei Pîrgari Tatiana”, a declara Vasile Costiuc într-un video distribuit pe rețele.

Deputatul a prezentat și declarația de avere a Tatianei Pîrgari, în care este specificat un venit de circa 592.000 de lei obținut în 2024, de la AAC.

Ca răspuns la solicitarea de a comenta acuzațiile, Radu Marian a declarat:

„Costiuc aberează. Din ceea ce cunosc eu, doamna Pîrgari a început să lucreze în calitate de funcționar public încă din 2015 la Ministerul Economiei, cu mult timp înainte să o cunosc eu. Dânsa decide care sunt următorii pași în cariera ei. Nu am participat la procedura ei de angajare la AAC. Costiuc ar fi bine să fie întrebat de unde are bani să-și plătească școlile private scumpe pentru copiii lui, dacă nu a declarat niciun venit în toți acești ani și nu a plătit impozite. Omul care justifică agresiunea rusă împotriva Republicii Moldova și nu plătește taxe este ultimul care să dea lecții de moralitate și integritate”.

Jurnaliștii au expediat o solicitare de reacție și către Autoritatea Aeronautică Civilă. Până în momentul publicării articolului nu am primit un răspuns.

Vedeți mai jos declarația de avere a Tatianei Pîrgari pentru anul 2024.